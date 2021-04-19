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ALTUN: “‘Eşit Egemenlik’ Adı Altında Alınacak Karar Veya Her Türlü Beyanata Sendikamız Destek Verecek

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DAÜ-Per Sen Başkanı Erdal Altun, ‘eşit egemenlik’ ve ‘eşit uluslararası statü’  adı altında alınacak karar veya her türlü beyanata sendikalarının destek verdiğini kaydetti.
ALTUN: “‘Eşit Egemenlik’ Adı Altında Alınacak Karar Veya Her Türlü Beyanata Sendikamız Destek Verecek

DAÜ-Per Sen Başkanı Erdal Altun, ‘eşit egemenlik’ ve ‘eşit uluslararası statü’  adı altında alınacak karar veya her türlü beyanata sendikalarının destek verdiğini kaydetti.

Altun yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mart ve 12 Nisan tarihlerinde, Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar  başkanlığında gerçekleştirilen rektörler toplantılarında sağlanan mutabakat çerçevesinde, KKTC’de faaliyet gösteren üniversite rektörleri ve rektör temsilcilerinin bildiriye imza atarak  Cumhurbaşkanı’nın yürüteceği görüşme sürecine destek beyan ettiklerini anımsattı.

Akademisyenlerin, Kıbrıs sorunu gibi sorunların çözümünde belirtecekleri fikirlerin ve çözüm önerilerinin büyük önem arz ettiğini düşündüğünü dile getiren Altun, ayrıca, yapılan toplantılarda üniversitelerin en üst temsilcisi olan rektörlerin görüşlerini bildirmelerinin siyasi müdahale olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu iddiada bulunanların gerçekte bazı siyasi partilerin görüşlerini belirttikleri ortadadır. Üniversitelerin üst kurulları olan senato veya üniversite yönetim kurulları yalnızca akademik personelden oluşmaktadır. Üniversiteler sadece akademisyenlerden oluşan kurumlar değildirler. Akademik, yönetsel ve işçiler ile bir bütündür ve tüm çalışanların görüşlerinin alınması büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu destek beyanında herhangi bir siyasi duruş olmamakla birlikte, yukarıda da belirttiğimiz gibi gerçekleştirilen toplantıda akademisyenlerin fikir ve çözüm beyan etmeleri neticesinde bazı sendikalar tarafından bu olayın kaos ve siyasete çekilmesi kuruma zarar vermekten başka bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır.”

Ayrıca üniversitede görev yapan bazı akademisyenlerin basında veya sosyal medyada siyasi görüşlerini belirtirken kurumun adıyla yayın yapmalarının kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak,  “Kurumda çalışan tüm kişilerin siyasi görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu kişilerin eleştiri yapmadan önce kendi yaptıklarını gözden geçirmeleri gerekmektedir” dedi.

Devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin çalışanlar tarafından seçilmiş rektörünün ‘eşit egemenlik’ konusunda vereceği destekte herhangi bir sakınca olmadığını düşündüklerini vurgulayan Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bununla birlikte üniversitemiz çalışanlarının her türlü görüşünü belirtebileceği demokratik ve özgür bir ortam şu an üniversitemizde mevcuttur.

Dolayısıyla ‘eşit egemenlik’ ve ‘eşit uluslararası statü’  adı altında alınacak karar veya her türlü beyanata Sendikamız destek vermektedir.”

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