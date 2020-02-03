Altun: Rusya Esad rejimini kontrol edemiyorsa, harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Esad rejiminin güçlerimize karşı giriştiği saldırı, Kuzey Suriye'deki korkakça eylemlerinin son örneğidir" dedi. "Bu rejim kendi halkından yüzbinlerce kişiyi öldürdü" ifadelerini kullanan Altun "Ordumuza karşı mütecaviz fiilleri hoş görülmeyecektik" diye konuştu.

Twitter hesabından İngilizce açıklamalar yapan Altun, "Suriye'deki cesur Türk askerlerinin Rusya'yla varılan anlaşmalar uyarınca güvenlik ve insani görevler yerine getirdiğini" söyledi ve "Rusya, Esad rejimini bizi hedef almaması için kontrol edemiyorsa, bugün İdlib'de olduğu gibi herhangi bir tehdide karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" dedi.

Altun "Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki varlığının bir diğer insani krizin önündeki tek engel olduğunu, Suriye'nin içinde Esad'a karşı korumalarının yanı sıra, Türkiye'de de 4 milyona yakın Suriyeli'ye ev sahipliği yapıldığını" anlattı. Fahrettin Altun ayrıca "NATO müttefiklerimiz ve Avrupalılar bize yeterince destek olmadı" dedi.

'Akıllarını başlarına toplamalılar'

Uluslararası topluma seslenen Altun, "bu tür saldırılara karşı TÜrkiye'nin yanında durulmaması halinde, Türkiye'nin sınırlarında bir başka mülteci kriziyle karşı karşıya kalacağını" belirtirken, "Dünyaya bunun sürdürülebilir olmadığını anlattık ama onlar başlarını çevirmeyi tercih etti." dedi.

Altun şöyle devam etti;

"Batılı müttefiklerimiz bu krizin çok uzun süre devam etmesine izin verdi. Sadece mülteci baskısı altına girdiklerinde dikkatlerini bu yöne çevirdiler. Hatta bizim Kuzey Suriye'deki operasyonlarımızı eleştirmeye cüret ettiler. Akıllarını başlarına toplamalılar! Bugün şehitlerimizin yasını tutuyoruz ama haydut bir rejimin tehditleri bizi caydıramayacak. Ulusal güvenliğimizden taviz veremeyiz. Suriye krizi uluslararası toplumun ciddi müdahalesi ve sağlam desteğiyle sona erdirilmeli."