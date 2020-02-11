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Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhurbaşkanımız direnmeseydi, FETÖ Türkiye’yi topyekun işgal edecekti

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından isim kullanmadan gündemdeki Gülen yapılanmasının siyasi ayağı tartışmasına yanıt verdi.
Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhurbaşkanımız direnmeseydi, FETÖ Türkiye’yi topyekun işgal edecekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından isim kullanmadan gündemdeki Gülen yapılanmasının siyasi ayağı tartışmasına yanıt verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu açıklamadan kısa süre önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişi" iddiasında bulunmuştu.

Altun, "Cumhurbaşkanımız direnmeseydi, FETÖ Türkiye’yi topyekun işgal edecekti" ifadesini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Fahrettin Altun, "Bu mücadeleye zarar verenleri, işbirlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir." dedi.

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