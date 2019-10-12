Bazı doktorlara göre depresyon, halsizlik, alzheimer, parkinson, kas ve eklem ağrıları, kansızlık, kemik erimesi, kısırlık, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları alüminyum folyonun zararları arasında. Annelerimizin yemekleri saklamak veya pişirmek için sıklıkla kullandığı alüminyum folyoların zararlarına gelin beraber bakalım.

Belki bazılarımız alüminyum folyo kullanmanın zararları hakkında birkaç şey duymuştur ama birazdan okuyacaklarınız hepsinden daha can alıcı!