'Alzaymırı fark etmekte geç kalmayın'

Prof. Dr. Özge, "Ben ne çok evlatlar biliyorum ki anne ve babalarını çok seviyorlar. Çok yakın ilgililer ama hastalığı belki 4'üncü, belki 5'inci aşamada fark edebilmişler." dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Şerafettin Aşut ve beraberindeki meslek komitesi başkanları, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesinin gerçekleştirdiği "Bir tuğla da siz koyun" kampanyası kapsamında bağışlarla yaptırılan Yaşlı Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Özge, ziyaretçilere merkeze gezdirip, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aynur Özge, yaptığı konuşmada, dünyada şu an yaklaşık 30 milyon kişiyi ilgilendirenalzaymır hastalığıyla ilgili toplumda bilinç oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Hastalar ve yakınlarının yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Özge, bu hastalıkla mücadelede en zor konunun "hastalığı kabullenmek" olduğunun altını çizdi.

"En önemli şey farkındalık oluşturmak"

Prof. Dr. Özge, bu nedenle farkındalığın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ben ne çok evlatlar biliyorum ki anne ve babalarını çok seviyorlar. Çok yakın ilgililer ama hastalığı belki 4'üncü, belki 5'inci aşamada fark edebilmişler. 'Geçen yıl bir kaybolur gibi oldu ama o gün tansiyonu çıkmıştı. Geçen ay bir para hesabıyla ilgili bir karışıklık oldu ama o günler bizim ev çok karışıktı' gibi cümleler kurabiliyorlar. Aslında farkında olmadan geçiştirdikleri şeyin bir hastalığın belirtisi olduğunu çoğu zaman geç fark ediyorlar. Daha sonra gelip teşhis konduğunda da kendilerini çok kötü hissettiklerini biliyoruz. O yüzden en önemli şey farkındalık oluşturmak. Bunun için bu hastalık nedir, kimlerde görülüyor, olmamak için ne yapmak lazım onları aktarıyoruz."