  • BIST 8654.39
  • Altın 3003.551
  • Dolar 34.2563
  • Euro 37.2079
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

Alzheimer hastalığı: Yaşlılıkta güçlü bir zihin için altı basit yol

» »
Zamanın akışından ve yaşlanmadan etkilenmeyen güçlü bir beynin sırrı, basit günlük yaşam tarzı seçimlerinde yattığını öne süren araştırmacılar, Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerine yakalanma riskinizi azaltmanın size bağlı olduğunu da ekliyor.
Alzheimer hastalığı: Yaşlılıkta güçlü bir zihin için altı basit yol

Alzheimer hastalığı, beyinde tau ve beta amiloidlerin kontrolsüz büyümesiyle karakterize olup , beyin hücresi tahribatına ve kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve kişilik değişiklikleri gibi semptomlara neden olur. Bu, hastaların hafızasını ve düşüncelerini giderek değiştiren tedavi edilemez bir hastalıktır.

 

Düşüncelerinizi ve anılarınızı güvence altına almak için ne yapabilirsiniz? Uzmanlar şunu açıklıyor:

 

Egzersiz yapmak!

Birçok çalışma, düzenli egzersiz yapan orta yaşlı kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %45'e kadar azaldığı sonucuna varmıştır. Yaşlılar da hafızanın ve düşünmenin işleyişinde eşit derecede önemli faydalar elde edebilir. Egzersiz ile bilişsel işlevler arasındaki bağlantının ardındaki neden hâlâ araştırılıyor ancak Nature Metabolism dergisinde yayınlanan bir çalışma, bunun, fiziksel aktivite sırasında salınan ve hem bilişsel hem de bilişsel işlevlere karşı etkileri olduğu görülen irisin hormonundan kaynaklandığını ileri sürdü. beyindeki sinirlerin iltihaplanması.

"Fiziksel egzersiz Alzheimer hastalığını önlemeye veya halihazırda semptomları olan kişilerde ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı oluyor gibi görünüyor" dedi Dr. Gad Marshall, Brigham & Kadın Alzheimer Araştırma ve Tedavi Merkezi'nde klinik araştırmaların direktörü. "Resmi tavsiye, haftada 3-4 gün, 30 dakikalık orta ila şiddetli aerobik egzersizi öneriyor" diye ekliyor.

Sigara içmekten uzak

Sigara beyindeki inflamasyonu arttıran kimyasal toksinler içerir ve damar kanamasına ve hücre stresine neden olabilir. Bütün bunlar Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin artmasına katkıda bulunuyor. Alzheimer's Society UK'ye göre, çeşitli çalışmalar sigara içmenin riski %30 ila %50 oranında artırabileceğini göstermiştir.

Dengeli bir diyet uygulayın 

Dr. Marshall, Akdeniz benzeri bir diyetin "hastalığın gelişmesini önlediği veya halihazırda hastalığa sahip olanlarda ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiştir."

Ek olarak, Nöroloji dergisinde yayınlanan bir çalışma, hem Akdeniz hem de MIND (Nörodejeneratif Gecikmeye Akdeniz-DASH Müdahalesi) diyetlerinin risk faktörlerini azaltmaya ve beyindeki beta-amiloid düzeylerini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Bu diyetler aşağıdaki gibi yiyeceklerden oluşur:

  • Tam tahıl ürünleri
  • Yeşil yapraklı sebzeler
  • Balık
  • Fasulye
  • Zeytinyağı
  • Fındık

Kalp sağlığınıza dikkat edin

Alzheimer Derneği ve Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, kalp hastalığı riskini artıran yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin aynı zamanda Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını da artırdığı konusunda hemfikirdir. The Lancet Neurology'de yayınlanan altı çalışmanın yakın zamanda meta-analizi, tansiyon ilacı alan kişilerin Alzheimer riskini 1/3 oranında azalttığını gösterdi.

Kan basıncınızı şu şekilde düzenleyebilirsiniz:

  • Kalp dostu bir diyet uygulamak
  • Tuz alımının azaltılması
  • Ölçülü alkol tüketmek (kadınlar için günde bir içkiyi, erkekler için ise günde iki içkiyi geçmeyin)
  • Sigara içmekten kaçınmak
  • Haftada yaklaşık 150 dakikalık bir egzersiz programına bağlı kalmak

Sevdiklerinizle vakit geçirin

"Sosyal temasın Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olduğuna inanıyoruz" dedi Dr. Marshall, Alzheimer Derneği'nin sosyal temasların beyindeki sinir hücrelerinin bağlantılarını güçlendirerek hafızanın ve düşünmenin düzgün işleyişini sağladığını savunan görüşle aynı fikirde.

Kaliteli uyku sağlayın

"Kaliteli bir uykunun hastalığı önlemeye yardımcı olabileceğini ve aynı zamanda beyindeki beta amiloidlerin önemli ölçüde azalmasıyla ilişkili olduğunu giderek daha fazla kanıt gösteriyor" diye açıkladı Dr. Marshall.

Nature Communications'da yayınlanan bir İngiliz araştırması, 20 yıl boyunca 50 yaşına kadar yaklaşık 8.000 kişinin davranışlarını izledi. Gecede 6 saate kadar uyuyanların demans tanısı alma olasılığı, en az yedi saat uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazlaydı.

Derin bir uyku sağlamak istiyorsanız yukarıdaki ipuçlarını izleyin:

  • Yatmadan en az bir saat önce her türlü teknolojiden uzaklaşın
  • Tutarlı bir uyku rutini izleyin
  • Kafein alımınızı azaltın

Günlük rutininizde yapacağınız bu basit ayarlamalar, zihninizi yaşlılık döneminde bile keskin tutmayı vaat ediyor!

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşitmede erken teşhis önemli23 Eylül 2024 Pazartesi 21:17
  • Covid'in yeni XEC varyantı hakkında neler biliniyor?18 Eylül 2024 Çarşamba 10:11
  • Yeni bir koronavirüs varyantı yayılmaya başladı17 Eylül 2024 Salı 09:59
  • TIP-İŞ: Sağlıktan tasarruf insan hayatından tasarruftur06 Eylül 2024 Cuma 12:26
  • Kaliteli uykunun sırrı ne?06 Eylül 2024 Cuma 12:22
  • Gıda alerjileri neden artıyor?01 Eylül 2024 Pazar 21:32
  • Sağlık Bakanlığı "Halk Sağlığı Haftası" Etkinlikleri “Sağlıkla Kal Yürüyüşü” ile Başladı01 Eylül 2024 Pazar 11:33
  • İngiltere: Çocukları elektronik sigaralardan koruyun, KKTC'de serbestmi?31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:37
  • İnsan beyninde ilk kez mikroplastik tespit edildi29 Ağustos 2024 Perşembe 19:33
  • Oymen: Ev tipi konservelerde ölümcül tehlike…26 Ağustos 2024 Pazartesi 14:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti