Alzheimer hastalığı: Yaşlılıkta güçlü bir zihin için altı basit yol

Zamanın akışından ve yaşlanmadan etkilenmeyen güçlü bir beynin sırrı, basit günlük yaşam tarzı seçimlerinde yattığını öne süren araştırmacılar, Alzheimer hastalığı ve diğer demans türlerine yakalanma riskinizi azaltmanın size bağlı olduğunu da ekliyor.

Alzheimer hastalığı, beyinde tau ve beta amiloidlerin kontrolsüz büyümesiyle karakterize olup , beyin hücresi tahribatına ve kafa karışıklığı, hafıza kaybı ve kişilik değişiklikleri gibi semptomlara neden olur. Bu, hastaların hafızasını ve düşüncelerini giderek değiştiren tedavi edilemez bir hastalıktır.

Düşüncelerinizi ve anılarınızı güvence altına almak için ne yapabilirsiniz? Uzmanlar şunu açıklıyor:

Egzersiz yapmak!

Birçok çalışma, düzenli egzersiz yapan orta yaşlı kişilerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %45'e kadar azaldığı sonucuna varmıştır. Yaşlılar da hafızanın ve düşünmenin işleyişinde eşit derecede önemli faydalar elde edebilir. Egzersiz ile bilişsel işlevler arasındaki bağlantının ardındaki neden hâlâ araştırılıyor ancak Nature Metabolism dergisinde yayınlanan bir çalışma, bunun, fiziksel aktivite sırasında salınan ve hem bilişsel hem de bilişsel işlevlere karşı etkileri olduğu görülen irisin hormonundan kaynaklandığını ileri sürdü. beyindeki sinirlerin iltihaplanması.

"Fiziksel egzersiz Alzheimer hastalığını önlemeye veya halihazırda semptomları olan kişilerde ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı oluyor gibi görünüyor" dedi Dr. Gad Marshall, Brigham & Kadın Alzheimer Araştırma ve Tedavi Merkezi'nde klinik araştırmaların direktörü. "Resmi tavsiye, haftada 3-4 gün, 30 dakikalık orta ila şiddetli aerobik egzersizi öneriyor" diye ekliyor.

Sigara içmekten uzak

Sigara beyindeki inflamasyonu arttıran kimyasal toksinler içerir ve damar kanamasına ve hücre stresine neden olabilir. Bütün bunlar Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin artmasına katkıda bulunuyor. Alzheimer's Society UK'ye göre, çeşitli çalışmalar sigara içmenin riski %30 ila %50 oranında artırabileceğini göstermiştir.

Dengeli bir diyet uygulayın

Dr. Marshall, Akdeniz benzeri bir diyetin "hastalığın gelişmesini önlediği veya halihazırda hastalığa sahip olanlarda ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiştir."

Ek olarak, Nöroloji dergisinde yayınlanan bir çalışma, hem Akdeniz hem de MIND (Nörodejeneratif Gecikmeye Akdeniz-DASH Müdahalesi) diyetlerinin risk faktörlerini azaltmaya ve beyindeki beta-amiloid düzeylerini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Bu diyetler aşağıdaki gibi yiyeceklerden oluşur:

Tam tahıl ürünleri

Yeşil yapraklı sebzeler

Balık

Fasulye

Zeytinyağı

Fındık

Kalp sağlığınıza dikkat edin

Alzheimer Derneği ve Ulusal Yaşlanma Enstitüsü, kalp hastalığı riskini artıran yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin aynı zamanda Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını da artırdığı konusunda hemfikirdir. The Lancet Neurology'de yayınlanan altı çalışmanın yakın zamanda meta-analizi, tansiyon ilacı alan kişilerin Alzheimer riskini 1/3 oranında azalttığını gösterdi.

Kan basıncınızı şu şekilde düzenleyebilirsiniz:

Kalp dostu bir diyet uygulamak

Tuz alımının azaltılması

Ölçülü alkol tüketmek (kadınlar için günde bir içkiyi, erkekler için ise günde iki içkiyi geçmeyin)

Sigara içmekten kaçınmak

Haftada yaklaşık 150 dakikalık bir egzersiz programına bağlı kalmak

Sevdiklerinizle vakit geçirin

"Sosyal temasın Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olduğuna inanıyoruz" dedi Dr. Marshall, Alzheimer Derneği'nin sosyal temasların beyindeki sinir hücrelerinin bağlantılarını güçlendirerek hafızanın ve düşünmenin düzgün işleyişini sağladığını savunan görüşle aynı fikirde.

Kaliteli uyku sağlayın

"Kaliteli bir uykunun hastalığı önlemeye yardımcı olabileceğini ve aynı zamanda beyindeki beta amiloidlerin önemli ölçüde azalmasıyla ilişkili olduğunu giderek daha fazla kanıt gösteriyor" diye açıkladı Dr. Marshall.

Nature Communications'da yayınlanan bir İngiliz araştırması, 20 yıl boyunca 50 yaşına kadar yaklaşık 8.000 kişinin davranışlarını izledi. Gecede 6 saate kadar uyuyanların demans tanısı alma olasılığı, en az yedi saat uyuyanlara göre yüzde 30 daha fazlaydı.

Derin bir uyku sağlamak istiyorsanız yukarıdaki ipuçlarını izleyin:

Yatmadan en az bir saat önce her türlü teknolojiden uzaklaşın

Tutarlı bir uyku rutini izleyin

Kafein alımınızı azaltın