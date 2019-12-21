Nöroloji Uzmanı Dr. Tülay Yetkin, Alzheimer hastalığının dünyada ve Türkiye’de görülme oranının her geçen gün artığına dikkat çekerek en temel 10 belirtisini sıraladı. Dr. Yetkin, “Yoğun çalışma hayatı, stres, uykusuzluk ve yorgunluk gibi etkenler unutkanlığı artırıyor” dedi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Tülay Yetkin, Alzheimer hastalığının dünyada ve Türkiye’de görülme oranının her geçen gün artığına dikkat çekerek en temel 10 belirtisini sıraladı.