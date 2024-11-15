Alzheimer hastası Ayşe Toptemel kayıp aranıyor

Nadire Toptemel, Alzheimer hastası olan annesi Ayşe Toptemel’in kaybolduğunu açıkladı, kendisini görenlerin aşağıdaki numaralardan ulaşmasını rica etti.
Nadire Toptemel, annesi Ayşe Toptemel’in Kaymaklı belediye evleri bölgesinde kaybolduğunu duyurdu. Alzheimer hastası olan Toptemel’i görenlerin aşağıda verilen telefon numaralarına ulaşması istendi.
???? 0533 867 11 84
???? 0533 880 00 50
???? 0533 830 02 20
???? 0533 860 94 81
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