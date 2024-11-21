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Alzheimer hastası İsmet Kim halen kayıp ve bulunamadı

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Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, hala bulunamayan Alzheimer hastası İsmet Kim için çağrı yaptı.
Alzheimer hastası İsmet Kim halen kayıp ve bulunamadı

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabı üzerinden kayıp aranan Alzheimer hastası İsmet Kim için çağrı yaptı.

Başkan Kırok, İsmet Kim’in hala bulunamadığını belirterek, “Aracını veya kendisine gören lütfen bize ulaşsın” ifadelerini kullandı.

Ceyhun Kırok, “Dün saat 14:30 civarında Esentepe'den çıkarak, Tatlısu istikametine doğru giden ve Geçitkale kavşağından Cihangir bölgesine seyrettiği tespit edilen İsmet amcamız henüz bulunamadı. Aracını veya kendisini gören lütfen bize ulaşsın… Araç plakası JP548" paylaşımını yaptı.

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