Alzheimer ilacı diş dolgularının sonu olabilir

Metal ve plastik malzemeden oluşan dolgulara yeni bir alternatif geliyor.

Diş hekimliği oldukça fazla gelişme yaşanan bir alan olmasına karşın dişleri sorunlu birçok insan hala plastik veya metal dolgularla yetinmek zorunda kalıyor. İngiltere'deki King's College araştırmacıları ise bu soruna çözüm getirmek için çalışıyorlar ve yapay dolguları tamamen ortadan kaldıracak bir yöntem arıyorlar. Bu ekibin Science Reports'da yayınlanan bir makalesinde, Alzheimer'a yardımcı olmak için geliştirilen bir ilacı kullanarak diş kök hücrelerini yenileyen bir yöntem geliştirdikleri yer alıyor. Özetle, yakın zamanda hasar görmüş dişlerin kendilerini tamir etmesi mümkün olacak.

İnsan vücudu küçük bir miktarda diş hasarını tamir edebiliyor. Küçük çatlaklar söz konusu olduğunda dişin içerisindeki kök hücreler uyarılıyor ve uyarılan hücreler farklı bir tip hücreye dönüşüyorlar. Bu yeni hücreler zarar gören bölgeye yerleşerek tedaviyi gerçekleştiriyor. Ancak bu yöntem daha büyük hasarları tedavi etmek için kullanılamıyor.

King's College araştırma grubunun lideri Paul Sharpe, Digital Trends'e şu açıklamayı yaptı: “Doğal tamir sürecine dahil olan hücresel ve moleküler mekanizmaları inceledik. Bu araştırma sonucunda kök hücreleri normalden fazla uyararak tamir sistemini güçlendiren basit bir yöntem geliştirdik. Bu şekilde daha büyük boşlukları dolduran daha etkili sonuçlar elde edildi. Bu süreç dişin normal yapısını koruyan doğal bir tamir gerçekleştiriyor.”

Araştırmacılar bu çözümün dişlere yapay dolgu yapılan yöntemlerdeki başarısızlık oranını ortadan kaldıracağını umuyor. Araştırmacı ekibi bu yöntemin piyasayla buluşması için gerekli klinik testlere gelecek yıl başlayacak.