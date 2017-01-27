 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 83.827
  • Altın 148,153
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 1 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAO yol kar yağışı nedeniyle kapandı!

Alzheimer ilacı diş dolgularının sonu olabilir

»
Alzheimer ilacı diş dolgularının sonu olabilir
Metal ve plastik malzemeden oluşan dolgulara yeni bir alternatif geliyor.

Diş hekimliği oldukça fazla gelişme yaşanan bir alan olmasına karşın dişleri sorunlu birçok insan hala plastik veya metal dolgularla yetinmek zorunda kalıyor. İngiltere'deki King's College araştırmacıları ise bu soruna çözüm getirmek için çalışıyorlar ve yapay dolguları tamamen ortadan kaldıracak bir yöntem arıyorlar. Bu ekibin Science Reports'da yayınlanan bir makalesinde, Alzheimer'a yardımcı olmak için geliştirilen bir ilacı kullanarak diş kök hücrelerini yenileyen bir yöntem geliştirdikleri yer alıyor. Özetle, yakın zamanda hasar görmüş dişlerin kendilerini tamir etmesi mümkün olacak.

İnsan vücudu küçük bir miktarda diş hasarını tamir edebiliyor. Küçük çatlaklar söz konusu olduğunda dişin içerisindeki kök hücreler uyarılıyor ve uyarılan hücreler farklı bir tip hücreye dönüşüyorlar. Bu yeni hücreler zarar gören bölgeye yerleşerek tedaviyi gerçekleştiriyor. Ancak bu yöntem daha büyük hasarları tedavi etmek için kullanılamıyor.
King's College araştırma grubunun lideri Paul Sharpe, Digital Trends'e şu açıklamayı yaptı: “Doğal tamir sürecine dahil olan hücresel ve moleküler mekanizmaları inceledik. Bu araştırma sonucunda kök hücreleri normalden fazla uyararak tamir sistemini güçlendiren basit bir yöntem geliştirdik. Bu şekilde daha büyük boşlukları dolduran daha etkili sonuçlar elde edildi. Bu süreç dişin normal yapısını koruyan doğal bir tamir gerçekleştiriyor.”
Araştırmacılar bu çözümün dişlere yapay dolgu yapılan yöntemlerdeki başarısızlık oranını ortadan kaldıracağını umuyor. Araştırmacı ekibi bu yöntemin piyasayla buluşması için gerekli klinik testlere gelecek yıl başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Karabuğday tüketmeniz için 20 sağlıklı neden23 Ocak 2017 Pazartesi 19:10
  • Yeşilyurt İlkokulu öğrencilerine kanser hastalığı anlatıldı23 Ocak 2017 Pazartesi 16:12
  • “Zamlanan ilaç fiyatları hastanın mağduriyetini arttırıyor”23 Ocak 2017 Pazartesi 16:11
  • Aort darlığı, yurt dışından uzman gelmeden tedavi edilebiliyor20 Ocak 2017 Cuma 15:44
  • Astım hastası çocuklarda obezite riski daha yüksek20 Ocak 2017 Cuma 14:01
  • "Palm Yağı, insan sağlığı açısından potansiyel risk"20 Ocak 2017 Cuma 11:23
  • Çocuğunuz normal büyüyor ve gelişiyor mu?20 Ocak 2017 Cuma 10:27
  • Sivas’ın ‘doktor balıkları’ Kopenhag’da şifa veriyor19 Ocak 2017 Perşembe 16:39
  • Nisan 2015'ten bu yana çalışmalar sürüyordu...19 Ocak 2017 Perşembe 15:29
  • Diyabet Derneği İskele’de “Şekerle Beraberliğimiz” konulu eğitim düzenleyecek19 Ocak 2017 Perşembe 12:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti