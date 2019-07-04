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Alzheimer ile ilgili son çalışmalar hastalığın ilacı ve tedavisi için umut olabilir

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Alzheimer hastalığında 'oksidatif stresin mekanizmasını' açıklayan çalışma hastalığa tedavi bulunması adına büyük bir hamle
Alzheimer ile ilgili son çalışmalar hastalığın ilacı ve tedavisi için umut olabilir

Alzheimer alanındaki çalışmalarıyla Amerikan Kimya Topluluğu’nun prestijli dergisi “Journal of Chemical Information and Modeling”in özel sayısına seçilen bilim insanı Dr. Orkide Coşkuner- Weber'in son çalışmaları hastalığın tedavisi ve ilacı için umut olabilir.

Cumhuriyet'ten Elif Tokbay'ın haberine göre derginin ilk kez kimya bilimindeki kadınlara atfedilen “Hesaplamalı Kimya Alanındaki Kadınlar” adlı özel sayısında yer alan Dr. Coşkuner ve Prof. Dr. Birgit Strödel’ın makalesi, Alzheimer hastalığında oksidatif stresin mekanizmasını açıklıyor. ABD’de nobel ödüllü araştırmacılarla çalışan bilim insanının bu bulguları hastalığın tedavisi için önemli bir adım.

Un ve şeker beyin düşmanı

Alzheimer alanındaki çalışmalarından bahseden Coşkuner, Teksas Üniversitesi’nde Japon genetiğinde ortaya çıkan Osaka mutasyonunun, amyloid-beta peptidinin şeklini ve fonksiyonlarını nasıl etkilediğini araştırdıklarını söyledi. Çalışmanın sonuçlarının "Un, şeker ve ağır metallerin beyin düşmanı olduğunu" gösterdiğini ekledi.

Sağlıklı yaşlanmak mitokondrilerin işleviyle mümkün

Mitkondrilerin enerji üretimindeki yerinin önemine değinen Coşkuner, sağlıklı bir yaşlanmanın mitokondrilerin fonksiyonuna devam etmesiyle mümkün olduğunu söyledi. Mitokondrilerin ise alkol, bazı ağrı kesiciler, bazı antibiyotikler, kolesterol hapları ve ağır metaller gibi etkenlerden olumsuz etkilendiğini ekledi. Aşırı şeker, fast food yiyecekler ve unlu-şekerli atıştırmalıkların toksik ürünler olduğunu söyleyen bilim insanı, beyinde enerji üretiminin devamlılığı için bu ürünlerden uzak durmamız gerektiğini belirtti.

Şehirde yaşayanlarda Alzheimer riski daha yüksek

Endüstrileşmiş bölgelerde yaşayan insanların Alzheimer riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen Coşkuner "Şehirde yaşayan insanların beyinlerinde “bakır, çinko, demir geçiş metal

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