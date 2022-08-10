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Alzheimer ilk işaretini yıllar önce veriyormuş! Tuvalette gördüğünüz bu değişiklik...

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Dünya sağlık örgütü verilerine göre tüm dünyada yaklaşık 55 milyon demans hastası bulunmakta ve bu sayının 2030'da 78 milyona ve 2050'de ise 139 milyona çıkması beklenmektedir.
Alzheimer ilk işaretini yıllar önce veriyormuş! Tuvalette gördüğünüz bu değişiklik...

Türkiye'de 600 binden fazla Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir ve bu sayının yalnızca önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Bu nedenle, bu nörodejeneratif durumun belirtilerini, özellikle de hafıza ve bilişin ötesine geçen ince semptomları tanımak çok önemlidir.

Hastalar, Alzheimer teşhisi konmadan önceki yıllarda toplam 123 sağlık durumu sergiledi. Oradan, araştırmacılar, nörodejeneratif durumla en sık ilişkili 10'u belirlediler.

Yakın tarihli bir çalışma, tuvaletteyken fark edebileceğiniz az bilinen bir semptomu vurgulamaktadır. Sindirim sistemi değişikliği, erken Alzheimer belirtisi olabilir. Bu nedenle sindirim sisteminde yaşadığınız değişiklikler, büyük oranda nörolojik süreçlerde yaşadığınız değişimin de önemli bir sinyalini taşıyabilir.

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