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Alzheimer kan testiyle teşhis edilebilecek: Hedef yaygın kullanıma geçmek

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ABD Pittsburgh Üniversitesi’nden bilim insanları, Alzheimer’ı teşhis eden kan testi geliştirdiklerini duyurdu.
Alzheimer kan testiyle teşhis edilebilecek: Hedef yaygın kullanıma geçmek

Şu anda Alzheimer hastalığı teşhisi, “pahalı” ve zaman alan beyin görüntüleme testleri gerektiriyor. Ancak Amerika’da bile birçok hastanın MRI ve PET tarayıcılarına erişimi yok. Buradan yola çıkan araştırmacılar, Alzheimer hastalığına özgü ‘beyin kaynaklı tau’ proteini tespit edecek antikor bazlı bir kan testi üzerinde çalışmaya başladı.

Independent gazetesindeki habere göre, Alzheimer hastalığının çeşitli evrelerindeki 600 hasta üzerinde denenen kan testinin sonuçları, geleneksel tanı yöntemlerinden elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldı. Geliştirilen kan testi, mevcut tanı yöntemlerinin sonuçlarıyla doğru orantılı bir sonuç verdi ve Alzheimer’ı doğru bir şekilde tespit etti.

‘Teşhis için gereken testler pahalı ve ulaşımı zor’

Araştırma grubunda görevli Yardımcı Doçent Dr. Thomas Karikari, kan testinin yaygın kullanıma geçmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, “Şu anda Alzheimer hastalığını teşhis etmek için beyin görüntüleme gerekiyor. Bu testler pahalı ve randevu alınması uzun sürüyor. ABD’de bile birçok hastanın MRI ve PET tarayıcılarına erişimi yok. Erişilebilirlik önemli bir sorun” dedi.

Salı günü Brain dergisinde yayınlanan araştırmayla ilgili bir sonraki adım, kan testinin farklı ırk ve etnik kökenden gelenler ile farklı hafıza kaybı aşamalarından veya diğer potansiyel demans semptomlarından muzdarip kişiler olmak üzere daha geniş bir yelpazede test edilmesi.

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