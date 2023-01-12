Alzheimer riskini düşürdü… Günde sadece 6 dakika yeterli

Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, kısa süreli yoğun fiziksel aktivite yapmanın, sağlıklı bir beynin ömrünü uzatabileceğini ve bilişsel gerilemeyi geciktirebileceğini ortaya koydu.

Daily Mail’in haberine göre, üniversite ekibi, araştırma için 12 katılımcıyla çalışarak beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) adı verilen belirli bir proteinin üretimini artırmanın en iyi yolunu bulmak istedi.



Bu proteinin beyin oluşumu, öğrenme ve hafıza için gerekli olduğu halihazırda biliniyor. BDNF, beynin yeni bağlantılar ve yollar oluşturma yeteneğini destekliyor.

BEŞ KATA KADAR ARTTI

Katılımcılar, proteini artırmak için dört farklı yolu denediler. Kimi 20 saat oruç tutarken kimi 90 dakika düşük yoğunluklu bisiklet sürdü, kimi de 40 saniye bisiklet sürüp 20 saniye dinlendi kimi de kombine oruç ve egzersizden oluşan altı dakikalık kuvvetli bir egzersiz yaptı.

The Journal of Physiology’de yayınlanan sonuçlar, kısa ama kuvvetli egzersizin BDNF’yi artırmanın en etkili yolu olduğunu ortaya koydu. Bu gruptakilerde, oruç tutan veya hafif egzersiz yapanlara kıyasla BDNF oranı beş kata kadar arttı.

Araştırmacılar bunun, yoğun egzersizin vücut tarafından salınan ve büyük miktarlarda protein depolayan trombosit sayısını artırmasından kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar.

Bilim insanları, BDNF oranını artırmak için ilaç takviyesinin başarılı olmadığını ancak kısa ve kuvvetli egzersizlerin etkili olduğunun altını çizdiler.