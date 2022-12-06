Alzheimer teşhisinde umut veren çalışma: Yıllar önce tespit edilebiliyor

Yeni bir çalışma Alzheimer hastalığının teşhisi için umut oldu. Çalışmaya göre; basit bir kan testi Alzheimer semptomları ortaya çıkmadan yıllar önce yüzde 99 doğrulukla tespit edebiliyor.

Alzheimer hastalığını artık yıllar önce tespit edip tedaviye başlamak mümkün olabilir. Hastaların çoğuna ancak hafıza sorunları geliştikten sonra Alzheimer teşhisi konuyor, ancak hastalığın erken belirtileri beyinde biriken amiloid beta adı verilen protein kümelerinden geliyor. Yeni bir çalışma da kan testi ile semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce Alzheimer hastalığının belirtilerini tespit edilebileceğini ortaya çıkardı.

Bu zehirli kümeleri saptayan kan testi, yeni bir çalışmada Alzheimer hastalığı olan 147 kişiden biri hariç hepsini tanımlayabildi. Test ayrıca teşhisten on yıl öncesine kadar bilişsel bozukluk geliştirecek kişileri de belirledi.

Alzheimer’ın gelecekte sadece bir idrar testiyle teşhis edilebileceğini öne süren bir çalışmanın ardından gelen bu haber hastalığın tedavisi için umut oldu.

Çözünür oligomer bağlanma testi (SOBA) olarak adlandırılan kan testi henüz başlangıç aşamasında ve daha fazla kişi üzerinde denenmesi gerekiyor.

YÜZDE 99 DOĞRULUK ORANI

Testi geliştiren Washington Üniversitesi’nde biyomühendislik alanında profesör olarak görev alan Valerie Daggett şunları söyledi: “Klinisyenlerin ve araştırmacıların istediği şey, Alzheimer hastalığı için güvenilir bir teşhis testi. Ve sadece Alzheimer teşhisini doğrulayan bir test değil, aynı zamanda bilişsel bozukluk meydana gelmeden önce hastalığın belirtilerini de tespit edebilen bir test. Burada gösterdiğimiz şey, SOBA’nın böyle bir testin temeli olabileceği.”

İnsanlar Alzheimer hastalığına yakalandığında, beyindeki amiloid beta proteinleri yanlış bir şekilde katlanarak kümeler halinde birbirine yapışarak “alfa tabakaları” oluşturuyor.

Test ile Alzheimer hastalığına, Alzheimer’a yol açabilen hafif bilişsel bozukluğa veya Alzheimer ile bağlantılı olmayan bilişsel bozukluğa sahip olma olasılığı yüksek olan kişileri belirleyebilir. Araştırmacılar, bu üç sağlık sorununa sahip kişilerden 158 ve teşhis edilmiş hafıza sorunu olmayan kişilerden 221 kan örneğini test etti. Test, her numunenin teşhisini yüzde 99 oranda doğru bir şekilde belirledi.

Çalışmada ekip ayrıca, SOBA’nın Parkinson hastalığı ile ilişkili başka bir protein türünün toksik kümelerini tespit etmek için kolayca değiştirilebileceğini de gösterdi.