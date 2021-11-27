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Alzheimer Ve Şizofreni Tedavisinde Umut Olabilir

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Kyoto Üniversitesi'nden Hafıza Silme Çalışması: Alzheimer Ve Şizofreni Tedavisinde Umut Olabilir
Alzheimer Ve Şizofreni Tedavisinde Umut Olabilir

Kyoto Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, yakın dönem hafızanın silinebileceğini ortaya koydu. Elde edilen bu başarı, 'Man in Black' ve 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filmlerinde de işlenen 'hafıza silme' konusunu akıllara getirdi.

Kyoto Üniversitesi’nde deney hayvanları üzerinde yapılan bir çalışma, hafızanın silinebileceğini ortaya koydu.

Henüz deney aşamasında olan çalışmada ilk defa yakın dönem belleğini silebilmek üzere bir kimyasal kullandı.

 

Kyoto Üniversitesi'nden hafıza silme çalışması: Alzheimer ve şizofreni tedavisinde umut olabilir - 2

Tıp dünyasında önemli bir gelişme olabilecek bu araştırma hakkında bilgi veren Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, “Beynimizdeki hafıza merkezi, ‘hipokampüs’ dediğimiz bir bölge. Bu araştırmada deney hayvanlarına hipokampüsteki sinir iletişimini sağlayan bölgede kullanılan ‘kofilin’ maddesini, ‘supernova’ denilen ve ışık verince parlayan bir maddeyle birleştirip, adenovirüs taşıyıcılığı kullanarak hayvanların beynine enjekte ettiler. Daha sonra hayvanların gözlerine ışık tuttular. ‘Supernova’ denilen madde, etrafa oksijen yayıyor ve diğer kimyasalları bozuyor..."

Kyoto Üniversitesi'nden hafıza silme çalışması: Alzheimer ve şizofreni tedavisinde umut olabilir - 3

"...Adenovirüsü taşıyıcı olarak kullanmalarının nedeni masum bir virüs olması. Bu teknolojiyle şuna bakılmış; her halükarda deney hayvanlarının öğrendikleri, bu işlemden sonra ertesi gün tamamen siliniyor. Farelere görevler veriyorlar fakat bunlar siliniyor” diye konuştu.

Kyoto Üniversitesi'nden hafıza silme çalışması: Alzheimer ve şizofreni tedavisinde umut olabilir - 4

MAN IN BLACK

Araştırmacılar da bu çalışmayı, ‘Siyahlı Adamlar’ filminden örnek alarak yaptıklarını esprili bir şekilde dile getirdi.

Kyoto Üniversitesi'nden hafıza silme çalışması: Alzheimer ve şizofreni tedavisinde umut olabilir - 5

MAN IN BLACK

Filmde, ajanlar ışık kaynağı kullanarak hafıza siliyordu.

Kyoto Üniversitesi'nden hafıza silme çalışması: Alzheimer ve şizofreni tedavisinde umut olabilir - 6

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

 

Jim Carrey ve Kate Winslet'ın yer aldığı 2006 yapımı 'Sil Baştan' (Eternal Sunshine of the Spotless Mind' filminde de benzer bir konu işlenmişti.

Filmde, iki yıl boyunca beraber olduğu sevgilisi Clementine'den (Kate Winslet) oldukça şaşırtıcı bir haber alan Joel Barish (Jim Carrey), bir teknolojik deneye katılan sevgilisine ilişkilerini tamamen hafızasından silinmeden hatırlatmaya çalışıyordu.

 

Kyoto Üniversitesi'nden hafıza silme çalışması: Alzheimer ve şizofreni tedavisinde umut olabilir - 7

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

Hafıza silmenin tıpta ilginç bir başlangıç olduğunu söyleyen Onultan, “Bir yandan da kofilin maddesi üzerinden hipokampüste Alzheimer, psikiyatrik hastalıklarda ve özellikle şizofrenide bazı patolojiler ortaya çıkıyor. Bunun nedeni oradaki hücrelerin iletişim sağlayamaması. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinde de anlamlı bir gelişme olacağını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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