Alzheimer'dan korunma yöntemleri

Alzheimer, yaş ilerledikçe ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Unutkanlıkla ortaya çıkan bu rahatsızlık hafıza, konuşma gibi durumlarda sorunlar oluşmasına, günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulanamamasına neden olmaktadır. Bu hastalıktan kurtulmanın yolları da bulunmuyor değil! Elmaelma.com olarak sizlere alzheimer hastalığından korunmanın yollarının neler olduğunu araştırdık.

AKDENİZ TİPİ BESLENME ÖNEM TAŞIYOR

Alzheimer'dan korunmak için uzmanlar Akdeniz tipi beslenme modelinin uygulanması gerektiğini söylüyor. Bu beslenme türü, hastalığın ilerlemesinin yavaşlaması açısından önem taşımaktadır. İşte Alzheimer'dan korunmak için tüketmeniz gereken bazı besinler...

KAHVE ALZHEİMER RİSKİNİ YÜZDE 65 AZALTIYOR

Bir zamanlar sağlıksız olduğu düşünülen kahvenin öyle bir faydası ortaya çıktı ki! Kahve alzheimer hastalığını önleyen besinler arasında yer alıyor. Yapılan araştırmalarda günde 3-5 fincan kahve içen kadın ve erkeklerde Alzheimer gelişme riskinin yüzde 65 oranında azaldığı belirlendi.

ŞEKER TÜKETİMİNİ AZALTMAYA ÇALIŞIN

Çok fazla şeker beyinde Alzheimer plakları oluşturuyor. Tüm şeker türlerinde azaltmaya gitmelisiniz. Bu konu ciddi önem taşıyor. Şekeri azaltmaya hatta mümkün olduğu kadar kısa bir sürede hayatınızdan çıkarmaya çalışın.

BOL BOL ELMA SUYU İÇİN

Bol bol elma suyu için. Alzheimer hastalığından korunmanın bir başka yolu ise elma suyudur. Elma suyunun içerisinde yer alan bazı maddeler alzheimer'ın gelişmesini engelliyor. Günde en az 1 elma tüketmeye ya da elma suyu içmeye özen gösterin.