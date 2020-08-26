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Alzheimer'ı 20 yıl önce öngören test geliştirildi

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Alzheimer'ı 20 yıl önce öngören test geliştirildi
Alzheimer'ı 20 yıl önce öngören test geliştirildi

Bilim insanları Alzheimer hastalığına dair semptomların çıkmasından yıllar önce hastalığı tespit eden bir kan testi geliştirdiğini duyurdu. Deneme aşamasında olan testin yüzde 98 oranında doğruluk sağladığı belirtildi.

Pek çok insanın korkulu rüyası Alzheimer hastalığına dair yeni önemli bir çalışma yaptı. Yeni geliştirilen bir testin hastalığı semptomların çıkmasından 20 yıl önce tespit edebildiği iddia edildi.

Henüz deneme aşamasında

Yayımlanan makaleye göre Alzheimer'a yakalanan kişilerin beyninde P-tau217 adı verilen bir plazma salgılanıyor. Beyin fonksiyonlarını yavaşlatan bu plazma zaman içerisinde ufak miktarlarda kana karışıyor.

Yeni geliştirilen test ise kandaki P-tau217 örneklerini arıyor. Henüz deneme aşamasında olan çalışmada yüzde 98 doğruluk oranının yakalandığı belirtildi.

Sadece teşhis değil, tedaviye de yardımcı

NTV'nin haberine göre; P-tau217'nun tespitinin sadece teşhise yönelik değil aynı zamanda tedaviye yönelik çalışmalar için de önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Testin geliştirme aşamasını başarıyla tamamlaması durumunda Alzheimer, yüksek kolesterol ya da tansiyon testleri gibi hızlıca tespit edilebilecek.

Ancak test etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı insanlar erken teşhisin önemli olduğunu ifade ederken, bazıları insanlara yıllar öncesinden hafızanızı kaybedeceksiniz demenin acımasızca olduğunu savunuyor.

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