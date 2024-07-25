  • BIST 10871.48
  • Altın 2519.588
  • Dolar 32.9866
  • Euro 35.8794
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

Alzheimer'ı erken teşhis edebilen yapay zeka geliştirildi

»
Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Alzheimer'ı erken teşhis eden bir yapay zeka aracı geliştirdi. Bu model, vakaların yüzde 82'sinde üç yıl içinde Alzheimer'a yakalanacak olan hastaları doğru bir şekilde tespit etti.
Alzheimer'ı erken teşhis edebilen yapay zeka geliştirildi

Araştırmacılar Alzheimer hastalığına yakalanma ihtimali olan vakaları tespit edebilen bir yapay zeka aracı geliştirdi.

Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, bu yapay zeka modeliyle birlikte maliyetli tanı testlerinin azalacağına inanıyor 

Alzheimer, dünya çapında 55 milyon demans vakasının yüzde 60 ila 80'ini oluşturmaktadır ve tahmini sağlık maliyeti 820 milyar dolardır.

50 YILDA ÜÇ KATINA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Vaka sayısının önümüzdeki yarım yüzyılda neredeyse üç katına çıkması beklenmektedir.

Tedavisi yoktur, ancak hastalık erken teşhis edilirse tedaviler daha etkili olmaktadır.

Cambridge Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden bilim insanlarının liderliğindeki bir ekip tarafından, hafif hafıza ve düşünme sorunları olan bir bireyin Alzheimer hastalığına yakalanıp yakalanmayacağını ve ne kadar hızlı ilerleyeceğini tahmin edebilen bir makine öğrenimi modeli geliştirildi.

Cambridge'de Psikoloji Bölümü'nden kıdemli yazar Prof Zoe Kourtzi, "Sadece bilişsel testler ve MRI taramalarından elde edilen verileri kullanmasına rağmen, bir kişinin hafif semptomlardan Alzheimer'a ilerleyip ilerlemeyeceğini ve ilerlerse bu ilerlemenin hızlı mı yoksa yavaş mı olacağını tahmin etmede mevcut yaklaşımlardan çok daha hassas bir araç yarattık. Bu, stabil kalacağını tahmin ettiğimiz hastalar için endişeyi ortadan kaldırırken, hangi kişilerin en yakın bakıma ihtiyacı olduğunu bize göstererek hasta refahını önemli ölçüde iyileştirme potansiyeline sahiptir. Sağlık hizmetleri kaynakları üzerinde yoğun bir baskının olduğu bir dönemde, bu aynı zamanda gereksiz invaziv ve maliyetli tanı testlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmaya da yardımcı olacaktır." dedi.

VERİLER KULLANILARAK TEST EDİLDİ

Araştırmacılar yapay zekayı, ABD çalışmasındaki 600 katılımcıdan elde edilen gerçek dünya hasta verilerini ve Birleşik Krallık ve Singapur'daki hafıza kliniklerinde 900 kişiden elde edilen uzunlamasına verileri kullanarak test ettiler.

YÜZDE 82'SİNİ DOĞRU TESPİT ETTİ

Yapay zeka modeli, vakaların yüzde 82'sinde üç yıl içinde Alzheimer'a yakalanacak olanları doğru bir şekilde tespit etti.

Bu da algoritmayı, gri madde atrofisi veya bilişsel skorlar gibi klinik belirteçleri veya klinik teşhisi kullanan mevcut bakım standardına göre Alzheimer'a ilerlemeyi tahmin etmede yaklaşık üç kat daha doğru hale getiriyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin’de kanser görüntülerini okuyabilen bir yapay zeka modeli geliştirildi21 Temmuz 2024 Pazar 19:57
  • Venüs atmosferinde yaşam belirtisi olabilecek elementler keşfedildi21 Temmuz 2024 Pazar 17:59
  • Mars uzay aracı yanlışlıkla yeni keşif yaptı19 Temmuz 2024 Cuma 20:01
  • Microsoft bilgisayarları kapatıp açmayı önerdi..15 keze kadar19 Temmuz 2024 Cuma 19:02
  • Elon Musk haklı mı, bu şimdiye kadar karşılaştığımız en ciddi IT olayı mı?19 Temmuz 2024 Cuma 19:01
  • Dünya genelinde 3340 tarifeli uçuş iptal edildi19 Temmuz 2024 Cuma 19:01
  • Microsoft'taki CrowdStrike arızası dünyayı felç etti; "Sorun çözüldü" açıklaması yapıldı19 Temmuz 2024 Cuma 15:31
  • Crowdstrike nedir? Microsoft global mavi ekran sorunu verdi, onlarca site çöktü!19 Temmuz 2024 Cuma 12:34
  • Elon Musk okullardaki cinsel kimlik yasası nedeniyle şirketlerini California'dan Texas'a taşıyor17 Temmuz 2024 Çarşamba 20:34
  • Neuralink'in beyin çipi projesinde ikinci aşama başlıyor15 Temmuz 2024 Pazartesi 20:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti