Alzheimer’ı sadece 6 dakikada tespit ediyor

Araştırmacılar Alzheimer teşhisinde yeni bir devrim yaratıyor; geliştirdikleri cihaz ile hastalık 6 dakikada teşhis edilebiliyor.

Bilim dünyası Alzheimer hastalığının teşhisinde yeni bir dönemi müjdeliyor. Araştırmacılar geliştirdikleri akıllı bir parça sayesinde dakikalar içinde hastalığı teşhis edebiliyor. Cihaz, kişinin derisindeki hastalıkla bağlantılı biyobelirteçleri aramak için mikro iğneler kullanıyor

Birleşik Krallık’taki Swansea Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, cihazı, cilt bariyerini ancak kimyasalları izlemeye yetecek kadar aşan ve bunu kansız bir şekilde yapan mikroiğnelerle tasarladılar.

Kendi kendini yöneten cihaz, cildi sürekli olarak izliyor ve verileri bağlı bilgisayara göndererek doktorun sonuçları görmesine ve gerekirse hastaların bilgilendirilmesini sağlıyor.

Akıllı parça, aşıyı sağlayan ve vücudun tepkisini izleyen ilk Covid-19 akıllı parçasını tasarlayan Dr Sanjiv Sharma tarafından geliştirildi.

Bugün Amerika’da altı milyondan fazla insan Alzheimer hastalığından muzdarip. Hastalığın tedavisi olmasa da erken teşhis ile bireylerin tedavi şansını artırıyor. Bu yüzden de bilim dünyası hastalığın nedeni ve teşhisi üzerine çalışmalara yoğunlaşmış durumda.

Aralık 2022’de de Washington Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, hastalığın belirtilerini semptomlar ortaya çıkmadan yıllar önce tespit eden bir kan testi geliştirdikleri duyurmuşlardı.

Hastaların çoğuna ancak hafıza sorunları geliştikten sonra Alzheimer teşhisi konuyor, ancak hastalığın erken belirtileri beyinde biriken amiloid beta adlı protein kümelerinden geliyor. Geliştirilen kan testi de yeni bir çalışmada Alzheimer hastalığı olan 147 kişiden biri hariç hepsini tanımlayabildi. Test ayrıca teşhisten on yıl öncesine kadar bilişsel bozukluk geliştirecek kişileri de belirledi.