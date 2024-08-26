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Alzheimer’ın tanı ve tedavisine yönelik yürütülen projelerin sonuçları paylaşıldı

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Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker Özşahin’nin görev aldığı ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün desteği ile Alzheimer’ın tanı ve tedavisine yönelik yürütülen projelerin sonuçları bilim dünyası ile paylaşıldı
Alzheimer’ın tanı ve tedavisine yönelik yürütülen projelerin sonuçları paylaşıldı

Doç. Dr. İlker Özşahin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin görevlendirmesi ile iki yıldır Cornell Üniversitesi’nde ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından desteklenen ve Alzheimer, vasküler hastalık, pediatrik epilepsi, travmatik beyin hasarı ve yaşlanmaya odaklanan birçok projede görev aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyesi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Özşahin, Yakın Doğu Üniversitesi’nin görevlendirmesi ile gittiği Cornell Üniversitesi Beyin Sağlığı Görüntüleme Enstitüsü’nde son iki yıldır Alzheimer’ın tanı ve tedavisi için önemli projeler yürüttü.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York eyaletinde, Cornell Üniversitesi Weill Cornell Tıp Fakültesi (WCM) Radyoloji Bölümü’ne bağlı Beyin Sağlığı Görüntüleme Enstitüsü’nde (BHII) çalışmalar yürüten Doç. Dr. İlker Özşahin, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH) tarafından desteklenen ve Alzheimer, vasküler hastalık, pediatrik epilepsi, travmatik beyin hasarı ve yaşlanmaya odaklanan birçok projede görev aldı. Doç. Dr. Özşahin, bu sürede hafıza ve bunama bozukluklarının biyolojik karakterizasyonu ve tedavisi, biyobelirteç değerlendirmesi için hedef araştırma popülasyonlarının geliştirilmesi, nörolojik hasar yaratan hastalıkların anlaşılmasını geliştirmek için yeni görüntüleme yöntemleri, tanısal ve mekanik biyobelirteçlerin doku bazlı karakterizasyonu gibi konuları içeren araştırmalarda yer aldı. Yürütülen araştırmalar ise yüksek etki faktörlü dergilerde yayınlandı. Parçası olduğu araştırmaları, prestijli konferanslarda sunan Doç. Dr. İlker Özşahin, geçen hafta Yakın Doğu Üniversitesi’nde de “Nörodejeneratif Değişikliklerin Çözülmesi: Mikroglial Aktivasyondan Alzheimer Hastalığında Glenfatik Dinamikler ve Görüntülemedeki Yenilikler” başlıklı bir seminer verdi.

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Doç. Dr. Özşahin’in dahil olduğu araştırmalar önemli bilimsel dergilerde yer buldu!

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyesi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Özşahin’in Cornell Üniversitesi Beyin Sağlığı Görüntüleme Enstitüsü’nde dahil olduğu araştırmalar alanında dünyanın en saygın bilimsel dergilerinde de yer buldu.

Doç. Dr. İlker Özşahin’in; Journal of Alzheimer’s Disease, Journal of Alzheimer's Disease Reports, American Journal of Neuroradiology, Brain Communications ve Pharmaceutics dergilerinde yayımlanan çalışmalarında başta Alzheimer olmak üzere beyin hücrelerinde deformasyon yaratan hastalıkların saptanması için kullanılacak yenilikçi görüntüleme teknikleri ele alındı.

Doç. Dr. İlker Özşahin: “Yakın Doğu Üniversitesi’nin desteği ile elde ettiğim bu değerli bilgi ve deneyimi, öğrencilerimle ve bilim dünyası ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım.”

Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin dünyanın en önemli tıp fakültelerinden biri olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği öğretim üyesi ve Sağlıkta Yöneylem Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İlker Özşahin, “Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Beyin Sağlığı Görüntüleme Enstitüsü’nde alanında öncü bilim insanlarıyla birlikte çalışmak benim için büyük bir deneyim ve onurdu” ifadesini kullandı.

“Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların karmaşık dinamikleri üzerine multidisipliner bir yaklaşımla yürüttüğümüz çalışmalar, bilimin sınırlarını genişletme adına önemli adımlar atmamıza olanak sağladı” diyen Doç. Dr. İlker Özşahin, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin desteği ile elde ettiğim bu değerli bilgi ve deneyimi, öğrencilerimle ve bilim dünyası ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağım” dedi.

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