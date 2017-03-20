Alzheimer'lı Kadın ile Köpek Yavrusunun Kalbe Dokunan Hikayesi

Bu köpeği dünyanın en güzel hasta bakıcısı ilan ediyoruz!Köpekler güzeldir.

Çoğu zaman insanlardan daha güzeldir üstelik...

Her zaman çok daha sadıktırlar, bakıcılarından hiçbir zaman kopamazlar. Hattâ rüyalarında bile onları görürler; onları mutlu ettiklerini, onlarla oynadıklarını, koştuklarını düşlerler! Ağızları vardır dilleri yoktur, bakıcılarını üzmezler, sevgilerini göstermekten çekinmezler, her geçen saniye güzelliklerine güzellik katarlar. Hem de hiç ara vermeden...

Böyle bir insan tanıyorsanız bize de söyleyin. Biz tanımıyoruz; bu da köpeklere aşkımızı her geçen saniye, hem de hiç ara vermeden arttırıyor :)

Kalbimize kazıdığımız köpek hikayelerine, geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi!

Öyle güzel eklendi ki, kısa zamanda bir Twitter fenomenine dönüştü! Winifred Lowe ile köpek yavrusu Orla'nın ilişkisinden bahsediyoruz :)

İngiltere'de yaşayan 95 yaşındaki Winifred Lowe, zamanımızın en hüzünlü hastalığı Alzheimer'dan muzdarip. Torunu Richard Dawson'ın Twitter'da verdiği bilgiye göre hastalığının duygusal etkilerini sürekli ağlayarak ve sık sık sinirlenerek geçiriyor... Abisiyle birlikte ninesinin hasta bakıcılığı rolünü üstlenen Dawson'ın buna bulduğu çözüm muhteşem: Köpek sevgisi!

İngiltere'de faaliyet gösteren BorrowMyDoggy (Köpeğimi Ödünç Al) isimli web sitesini keşfeden Richard Dawson, her salı ve perşembe Daksund cinsi 9 aylık köpek yavrusu Orla'yı ödünç alıp ninesine götürmeye başlamış.

Bu ilişkinin sonuçlarıysa... Fotoğraflarda gördüğünüz gibi güzel işte!

Richard Dawson'ın kendi sözlerinden dinleyelim;

''Köpek ninemin karşısına geçtiği anda ninem ağlamayı, sinirlenmeyi bırakıyor ve sadece onunla oynamaya başlıyor! Çektiği acıları, dertlerini bir anda unutuyor. Orla da sonuçta halâ bir yavru, bu yüzden ninemin gösterdiği ilgi onun da çok hoşuna gidiyor :)''

Peki siz bu kadar güzel bir hasta bakıcı görmüş müydünüz? :)