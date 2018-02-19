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"Amaç, herhangi bir kişinin devletten maaş çekerken evinde oturmamasının sağlanması"

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"Amaç, herhangi bir kişinin devletten maaş çekerken evinde oturmamasının sağlanması"
Başbakan Tufan Erhürman, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile  Özlem Bayramoğlu Onuray’ın Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne atanması konusunda yapılan tartışmalara yanıt verdi

Erhürman, Onuray’ın atanması ile halihazırda müşavir olan birinden yararlanılmış olunduğunu vurguladı.

Başbakan Erhürman ” bundan böyle atanan her bir kişinin hangi konumdayken atandığını” da açıklayacağını kaydetti.

Başbakan’ın açıklaması şöyle:

Halihazırda müşavir olan Özlem Bayramoğlu Onuray'ın Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'ne atanması konusunda medyada bazı tartışmalar yapılıyor. Koalisyon Protokolü basında da yayımlandı. Hükümetin yeni müşavir yaratmayacağı, bunun için de bu hükümet döneminde ilk kez üçlü kararname ile atanacak olanların atanmalarının konuyla ilgili yasa çıktıktan sonra yapılacağını yazdık. Bu arada halihazırda müşavir olanlardan da azami ölçüde yararlanılacağını belirttik. Amaç, herhangi bir kişinin devletten maaş çekerken evinde oturmamasının sağlanması. Onuray halihazırda müşavir olduğundan Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği'ne atanmasıyla hem yeni müşavir yaratılmamış, hem de halihazırda müşavir olan birinden yararlanılmış oldu. Hükümetin söylediği de buydu. Softa şaşırtmacası kimseye yakışmıyor. Bu arada kamuoyunun doğru bilgilenmesinin sağlanması için bundan böyle atanan her bir kişinin hangi konumdayken atandığını da buradan paylaşacağımı belirtmek isterim...

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