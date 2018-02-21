Amaç kiralık araçların “araya gaynaması” mıydı?

Kiralık araçların plakalarının, yeniden kırmızı plakaya döndürüleceğinin konuşulduğu şu günlerde, o zaman neden beyaz yapılmıştı sorusu soruluyor. Önce kiralık araçların plakalarını, sonra da normal araçların plakalarını beyaza döndüren geçmiş UBP-DP hükümetinin amacının, artan kiralık araç sayısını halkın gözünden kaçırmak olduğu anlaşılıyor.

Yeni Ulaştırma Bakanı Atakan göreve gelir gelmez bu konuda bir adım attı ve dünkü Bakanlar Kurulu'nda kiralık araçların plakalarının yeniden kırmızı olması kararı alındı.

Kazaların ve dikkatsiz sürüşün baş aktörleri kiralık araçlarla ilgili, Trafik Kazalarını Önleme Derneği ve polisin de daha sıkı çalışması bekleniyor.