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"Amaç referans şartları üzerinde anlaşma veya uzlaşmaya varmak"

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"Amaç referans şartları üzerinde anlaşma veya uzlaşmaya varmak"
"Amaç referans şartları üzerinde anlaşma veya uzlaşmaya varmak"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Temsilciler Meclisi Maliye Komitesi’nin toplantısı sırasında Dışişleri Bakanlığı’nın 2020 yılının bütçe tasarısını açıkladı.

Hristodulidis, toplantı sırasında Kıbrıs sorununa da değindi ve Berlin üçlü görüşmesinden önce BM Genel Sekreteri’nin özel görevlisi Jane Holl Lute’un görüşmeyi hazırlaması amacıyla adaya gelmesinin beklendiğini ifade etti.

“Önceki gelişmelere dayanarak gelecek adımlar için yolu açacak olan Berlin’de belli sonuçlar olması mümkündür” diyen Hristodulidis, 9 Ağustos tarihinde Rum lider Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında yapılan gayri resmi toplantının sonuçları temelinde referans şartları üzerinde bir anlaşma veya uzlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu savundu.

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