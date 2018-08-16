Amacımız eğitim yılının sorunsuz açılmasını sağlamak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaparak, bakanlıktan eğitim yılı başlamadan sorunları çözümlemesini talep etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaparak, bakanlıktan eğitim yılı başlamadan sorunları çözümlemesini talep etti.

Sendika, öğretmenlik sınavının 1-2 Eylül tarihlerinde yapılması, münhal sayısının ilköğretimde 56, özel eğitimde 15 olması ve hükümetin eğitimde tasarruf anlayışından vazgeçmesi talebinde bulundu.

Eylemde, KTÖS Başkanı Emel Tel, Eğitim Sekreteri Burak Maviş ve Eğitim Sekreter Yardımcısı Süleyman Gelener konuşma yaptı.

MAVİŞ: “AMACIMIZ EĞİTİM YILININ SORUNSUZ AÇILMASINI SAĞLAMAK”

Eğitim Sekreteri Burak Maviş, 3 ay önce düzenledikleri basın toplantısında bakanlığa 40 sayfalık metin sunduklarını anımsatarak, bir ay sonra eğitim yılının başlayacağını ancak bazı sorunların çözümsüz kaldığını söyledi.

Maviş, bugün çözülmeyen sorunları dile getirmek istediklerini belirterek, amaçlarının eğitim yılının sorunsuz açılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bazı olumlu adımlar attığını söyleyen Maviş, çözülemeyen sorunlar da bulunduğunu dile getirdi.

TEL: “56 MÜNHALE İHTİYAÇ DUYULURKEN, 36 MÜNHAL AÇILDI”

KTÖS Başkanı Emel Tel okulların 17 Eylül Pazartesi günü açılacağını anımsatarak, eğitimin niteliğinin artırılmasıyla ilgili öneriler taslağını haziran ayı içinde toplumla paylaştıklarını ancak gelinen noktada “bürokrasinin yavaş çalıştığını, eğitim üzerine mali disiplin uygulandığını ve sonuçta eğitim yılının sancılı başlayacağını gözlemlediklerini” söyledi.

Tel, 56 münhale ihtiyaç duyulurken, 36 münhal açıldığını, 15 olması gereken özel eğitime 5 ve rehber öğretmen, öğretmen yardımcısı ve denetmen münhali için ise hiç münhal açılmadığını belirtti.

Eğitimde tasarrufun olamayacağını söyleyen Tel, okulların öğretmensiz açılacağını kaydetti.

Öğretmenlik sınavı tarihinin 22-23 Eylül olarak açıklandığını dile getiren Tel, “Temmuz ayında belirlenen münhal yerleri için sınavın eylül ayı sonunda yapılacak olması başlı başına okulların eksik öğretmen ile açılacağının göstergesidir” dedi.

17 Eylül’de okulların 80 eksik öğretmenle açılacağını ifade eden Tel, eksik öğretmen sayısının çalışma izni ile ülkeye gelerek yeni kayıt yapacak çocuk sayısı ile ekonomik kriz nedeniyle özelden devlete kayıt yaptıracak çocuk sayısına göre de artış göstereceğini belirtti.

GELENER: “YENİ OKUL İHTİYACI İÇİN SOMUT ADIM ATILMADI”

Eğitim Sekreter Yardımcısı Süleyman Gelener de kısa vadede çözüm bekleyen sorunlara değinerek, Öğretmen Nakil Tüzüğü’nün hayata geçirilemediğini, yeni okul ihtiyacı için somut adım atılmadığını söyledi.

Gelener, tamiratların eğitim-öğretim dönemi içine sarkacağı ve kitapların okullara geç ulaşacağı endişesini taşıdıklarını belirtti.

Eğitimin niteliğinin artırılması için öneriler başlığı ile toplumla paylaştıkları önerilerin dikkate alınmasını talep eden Gelener, her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Ekonomik krizin faturasını hükümetin üstlenmesi gerektiğini söyleyen Gelener, eşel mobilin iki ayda bir olması, maaşların istikrarkı para birimine endekslenmesi talebinde bulundu.

Gelener, KTÖS’ün taleplerini şöyle sıraladı:

“Öğretmenlik sınavı 1-2 Eylül tarihlerinde yapılmalıdır. İlköğretimde münhal sayısı 56, özel eğitimde 15 olmalıdır. Hükümet eğitimde tasarruf anlayışından vazgeçmelidir. Rehber öğretmen, öğretmen yardımcısı ve denetmen için münhal açılmalıdır. Yeni okulların temeli atılmalı, özelikle Girne bölgesini rahatlatacak alternatifler yaratmalıdır. Öğretmen yer değiştirme tüzüğü “Teknik Kurul” çağrılarak bir an önce Meclis’e gönderilmelidir. Eğitimin niteliğinin artırılması için ortaya koyduğumuz önerilerin tartışılması için Eğitim Bakanlığı’nda sürekli komiteler oluşturulmalıdır. Tüm kesimlerin alım gücünü koruyacak reel politikalar hayata geçirilmelidir”