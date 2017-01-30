UKÜ kütüphane kulübü ve müdürlüğü’nden anlamlı ziyaret ve kitap bağışı...

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü tarafından Kyrenia Animal Rescue ziyareti ve kitap bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında roman, hikaye, şiir kitapları ve ders kitaplarından oluşan Türkçe ve İngilizce yaklaşık 25 koli kitap Kyrenia Animal Rescue’ya bağışlandı.

“Amacımız sokak hayvanlarına yönelik duyarlılık sağlanması”

Bağış etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Kütüphane Müdürü ve Kulüp Danışmanı Gülten Sala Lay Kütüphane Ailesi olarak sosyal duyarlılık projeleri için alan belirlemek, bu projelere zaman ayırmak ve projeleri hayata geçirmenin önemine değindi. Öğrencilerin sosyal duyarlılık becerisine sahip olması ve bilinçlenmesi için her yıl birçok etkinlik düzenlediklerini söyleyen Lay, bu yıl da sokak hayvanlarına yönelik duyarlılık sağlanması amacıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını kaydetti. Kampanya kapsamında roman, hikaye, şiir kitapları ve ders kitaplarından oluşan Türkçe ve İngilizce olmak üzere yaklaşık 25 koli kitabın Kyrenia Animal Rescue’ya bağışlandığını ifade eden Kütüphane Müdürü Lay, Kyrenia Animal Rescue’nin 380 yetişkin, 22 yavru köpeğe ve 32 yetişkin, 19 yavru kediye ev sahipliği yaptığı bilgisini paylaştı.

Kyrenia Animal Rescue’nin himayesi altına aldığı hayvanlara daha iyi hizmet vermek için Girne’de Pazartesi–Cuma 09.00-15.00 saatleri arasında ve Cumartesi 09.00-13.00 saatleri arasında kıyafet, dekorasyon malzemeleri ve kitap satışı yaptığını aktaran Gülten Sala Lay, duyarlı vatandaşların iyi durumda, az kullanılmış kıyafet ve kitaplar bağışlayarak Kyrenia Animal Rescue’ye katkı sağlayabileceğini vurguladı. Kyrenia Animal Rescue yetkililerine 0533 869 40 98 numaralı telefondan ulaşılabileceğini dile getiren Lay, “Ayrıca haftaiçi 09.00-13.00 saatleri arasında Beşparmak Dağı’nda bulunan Kyrenia Animal Rescue’yu ziyaret ederek köpeklerle yürüyüş yapabilir, kedileri sevebilir ve yardım edebilirsiniz.” dedi.

“Tüm seçenekleri gözden geçirmeden hayvan sahiplenmeyin”

Kyrenia Animal Rescue’de bulunan kedi ve köpeklerin bir kısmının insanlar tarafından evcilleştirildiğini ancak bir süre sonra sahipleri tarafından sokağa terk edildiklerini aktaran Lay, tüm seçenekleri gözden geçirmeden hayvan sahiplenilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Kütüphane Müdürü ve Kulüp Danışmanı Gülten Sala Lay, eve alınan hayvanların sokağa bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, sahipsiz hayvan sorununun azalması için herkesin üstüne düşen görevi yapması gerektiğini vurguladı.

“Daha çok barınağa yardım etmeyi hedefliyoruz”

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan barınakların sayısının yeterli olmadığına dikkat çeken Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi ve Kütüphane Kulübü Başkan Yardımcısı Bekir Can Gök de Kulüp olarak tüm yardıma muhtaç canlılara destek olmayı kendilerine amaç edindiklerini söyledi. İlerleyen zamanlarda daha çok barınağa ve yardım toplayan diğer derneklere yardım etmeyi hedeflediklerini söyleyen Gök, “Bu dünyada yaşama hakkı olan tek canlı insan değildir. Sokak hayvanlarını gördüğünüzde onlara zarar vermeyin ve korkutmayın. Sokak hayvanlarının da biz insanlar gibi sıcak bir yuvaya, ilgiye, sevgiye ihtiyacı vardır. Unutmayalım hayat onlarla güzel.” dedi.