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Aman dikkat! Bu ilaç test yaptırmayan korona hastalarını anında öldürüyor!

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Aman dikkat! Bu ilaç test yaptırmayan korona hastalarını anında öldürüyor!
Aman dikkat! Bu ilaç test yaptırmayan korona hastalarını anında öldürüyor!

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkiye’de hidroksiklorokin ilacı korona virüs hastaları için kullanılmaya devam ederken, Ankara Tabip Odası, geçen hafta yaptığı açıklamada, ilacın korona virüs testi olmayan ancak virüs hastası biriyle teması olan kişiler için de kullanılmaya başlandığını bildirdi.

HASTANELER DOLU

İlacın testsiz kişilerde uygulanmasının riskini değerlendiren Prof. Dr. Ufuk Tütün, “İlacın tek dozunun vücuttan atılım süresi 48 saat. Vücutta birikme ve zehirleme sıkıntısı oluyor” dedi. 

İlacın kalpte ritim bozukluklarına yol açtığına dikkat çeken Tütün, “Yapılan bir araştırmada hastaların yüzde 30-40’ının ritim bozukluğu nedeniyle vefat ettiği, bunun da söz konusu ilaca bağlı olabildiğini söyleniyor. Çoğu yerde de bu ilaç kullanılmıyor” diye konuştu. 

Korona virüs hastalarının evde tedavi sırasında yaşadığı sıkıntılara da değinen Tütün, şunları kaydetti: “Şu anda hastaneler dolu. Sadece ağır vakaları almaya çalışıyorlar. Bu durumda hastalar evlerine gönderilmek zorunda kalınıyor. Kontrol artık yok gibi. Hastalara evine git diyorsunuz ama dışarlarda geziyor. Hastalık Türkiye’de ve dünyada patlamış vaziyette. İnsanlar bir şey yapmadı demisinler, diye sahneye oynuyoruz. Yapmamız gereken insanların dikkat etmesi, maskelerini takması ve temizliğe önem vermesi.” 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tütün, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) listesinden çıkardığı hidroksiklorokin ilacının (sıtma ilacı), Türkiye’de korona virüs tedavisinde test yapılmayan yurttaşlar için de kullanıldığını belirterek “Bu ilaç kalpte ritim bozukluğu yapıyor. Hasta olmayan kişiler için de kullanılması ritim bozuklukları sonucu ölüme yol açabilir” diyerek noktayı koydu.

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