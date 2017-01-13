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Amansız hastalık bir cana daha kıydı...

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Amansız hastalık bir cana daha kıydı...
43 yaşında yakalandığı amansız hastalığa karşı 3 yıl süreyle mücadele eden Alsancak sakini, 2 çocuk annesi Melek Vural dün sevenlerine veda etti

Girne’ye bağlı Alsancak köyü dün 43 yaşındaki Melek Vural’ın ölüm haberiyle yasa büründü. Yakalandığı amansız hastalığa karşı 3 yıl süreyle mücadele eden, birisi kız birisi erkek 2 çocuk annesi Melek Vural dün sevenlerine veda etti

Köyde herkes tarafından sevilen biri isim olan Melek Vural’ın cenazesinin bugün kılınacak öğle ve cenaze namazlarının ardından Alsancak Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Aile yakınlarından alınan bilgiye göre dünyalar iyisi bir insan olan Melek Vural, 3 yıl önce amansız hastalığa yakalandı.

Melek Vural’ın bu zor günlerinde en büyük destekçisinin çocukları ve eşi olduğunu belirten yakınları, “Çok iyi bir insandı. Geride altın gibi iki evlat bıraktı” dedi.

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