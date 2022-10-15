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Amasra'da maden faciası | Can kaybı 40'a yükseldi: Bir madenciyle ilgili belirsizlik var

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Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında ilk belirlemelere göre "grizu patlaması" meydana geldi.
Amasra'da maden faciası | Can kaybı 40'a yükseldi: Bir madenciyle ilgili belirsizlik var

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18:45 sıralarında ilk belirlemelere göre "grizu patlaması" meydana geldi. 110 işçinin mesaide olduğu sırada yaşanan patlamada, 58 kişi kurtarıldı, 40 işçi ise hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir maden işçisiyle ilgili belirsizlik yaşandığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaşanan facia ile ilgili 4 iş müfettişinin, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlatılarak 3 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

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14.20 | Erdoğan afet alanında

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

14.00 | Meclis Başkanı Şentop patlama yaşanan maden alanında

Gaziantep ziyaretini iptal eden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, patlamanın yaşandığı alana gelerek incelemelerde bulundu.

12.20 | Erdoğan Bartın'a doğru hareket etti

Cumhurbaşkanı ve aKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağına intikal etmek üzere Bartın'a doğru hareket etti.

11.50 | Bakan Bilgin: Acımız büyük

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Acının üzerine konuşmak çok zor. Ateş düştüğü ocağı yakar ama bugün bu acıyı hepimiz hissediyoruz. Bu zor dönemde ateş karşısında yerin altında mücadele eden işçi kardeşlerimize onların mücadelesine saygı duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Milletimizin acısı büyük, madencilerin acısı büyük. Emekçilerimizin böyle bir acıyla onlarla karşılaşmak, onların yanında olmak çok hüzün verici bir şey. Allah yakınlarına ve madencilerine sabır versin, milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

11.47 | Bakan Dönmez: Bir arkadaşımızı da arama çalışmalarımız devam ediyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, "Şu anda aşağıda ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Bir arkadaşımızı da arama çalışmalarımız devam ediyor. Dün akşam kısmen bir yangın olduğunu söylemiştik. Sabah saatlerinde ekiplerimiz giderek 14 arkadaşımızı o bölgeden çıkardılar. Bu olay 350 metre aşağıda oldu. Bir 2 bin 500 metrede uzaktayız. Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz Türk-iş Başkanımızla birlikteydik. Helalleştik. Ama arkasını getiremedik. İnşallah böyle acıları Rabbim bize yaşatmaz." dedi.

11.40 | Hayatını kaybeden madenci sayısı 40'a yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 11.40’ta patlamanın yaşandığı maden bölgesinde açıklamalarda bulundu. Soylu, “Arzu ederdik ve isterdik ki karşımızda hiçbir kaybımız olmadan sizlere bu açıklamayı yapabilelim. Ancak o saatten itibaren yapılan çalışmalarda hakikaten 350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve tüm arkadaşlar tarafında büyük bir çaba sarf edildi. Sabah saat 07.30 itibariyle gece yaptığımız 26 şehidimizin açıklamasından sonra 14 şehidimize daha ulaştık. Yani 40 şehidimize ulaşmış olduk. Bir madencimizle ilgili belirsizlik var. 40 madencimiz de kimliği belirlendi. biraz sonra da yine geri kalan 14 madencimizin kimliğini de kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

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