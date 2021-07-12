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Amatör Plaj Voleybol Turnuvası Tamamladı

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Amatör Plaj Voleybol Turnuvası Tamamladı
Amatör Plaj Voleybol Turnuvası Tamamladı

Amatör plaj Voleybol turnuvası dün oynanan final maçları ile tamamlandı. 10-11 Temmuz tarihleri arasında Bedi’s plajında bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen amatör plaj voleybol turnuvasına 12 takım yaklaşık 50 sporcu katılarak şampiyonluk mücadelsi verdi. 3.Bedi’s Amatör Plaj Voleybol turnuvasına katılan takımlar PCR testleri yapılarak katılırken, kadrolarda 4 oyuncu ve 1 yedek oyuncu yer alıyor. “Adanın en eğlenceli turnuvası” sloganı ile gerçekleştirilen 3.Bedi’s amatör plaj Voleybol turnuvasında iki gün boyunca oynanan karşılaşmaların aradından şampiyon takımlar belli oldu.   

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Şampiyonlar

Yeniboğaziçi Bedi’s plajında gerçekleştirilen ve iki gün süren 3.Bedi’s Amatör Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün oynanan grup maçları sonunda finallere kalan takımlar belirlendi. Turnuvanın ikinci gününde ise çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanarak turnuvada dereceye girenler belli oldu. Turnuvanın final karşılaşmasında Godfathers takımı (Ali Duvarcı, Münür Özbilgen, Erdoğ Barkınay, Hüseyin Kubilay), Ak Techno( Erol Aksunlar, Çağrı Sarpoğlu, Süleyman Devecioğlu, Halil Atınbaş) takımını 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük maçında ise Accuracy takımı, Avengers takımını 2-1 mağlup ederek üçüncü oldu. Turnuvada özel ödüller ise en değerli oyuncu Hüseyin Kubilay, en değerli kadın oyuncu Çağla Kaanoğlu, en iyi seyirci Dizem Çankaya seçildi.

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Voleybol Sevgisini Alışıyoruz

3.geleneksel Bedi’s Amatör Plaj Voleybol turnuvasını organize eden Süleyman Rebge ödül töreni öncesinde yaptığı kısa konuşmada turnuvanın bekledikleri gibi güzel geçtiğini ve amatör voleybolcular olarak ülkemize voleybol sevgisini aşılamak adına organizasyonların artarak devam edeceğini söyleyerek, turnuvayı düzenlemeye olanak sağlayan ve kapılarını açan Bedi’s işletme sahibi Ulaş Mullacuma’ya, katkı koyan sponsorlara, katılan sporcularave maçları yöneten hakemlere teşekkür etti.

Ödül Töreni

3.Bedi’s Amatör Plaj Voleybol turnuvası final maçının ardından düzenlene ödül töreninde ilk dört dereceye girecek takımlara madalyalar, kupalar, sponsorlara plaketler ve özel ödüller  

Turnuvayı organize eden Süleyman Rebge tarafından verildi. Ayrıca Bedi’s işletme sahibi Ulaş Mullacuma en büyük hamburger ödülünü ise turnuva üçüncüsü olan Accuracy takımına verdi. 3.Bedi’s Amatör Plaj Voleybol turnuvasında çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçlarının sonuçları ve özel ödüller şöyle oluştu.

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Çeyrek Finaller :

Avengers-BNCY : 2-0

Godfathers-Anonymus : 2-0

Accuracy-Saydo’s Döner : 2-0

Ak Techno-Team Lions : 2-1

Yarı Final :

Godfathers-Avengers : 2-0

Ak Techno-Accuracy : 2-1

Üçüncülük :

Accuracy-Avengers : 2-1

Final :

Godfathers-Ak Techno : 2-0

Özel Ödüller :

En değerli oyuncu : Hüseyin Kubilay

En değerli kadın oyuncu: Çağla Kaanoğlu

En iyi seyirci : Dizem Çankaya

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