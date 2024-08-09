Amatör Plaj Voleybol Turnuvası'nda eşleşmeler belirlendi

Amatör Plaj Voleybol Turnuvası’nda mücadele edecek takımların eşleşmeleri belli oldu. Turnuva 10-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

62. Mehmetçik Üzüm festivali programında yer alan sportif faaliyetler dördüncüsü olan Amatör Plaj Voleybol Turnuvası’nda mücadele edecek takımların eşleşmeleri belli oldu. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Bafra Halk Plajı’nda 10-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Amatör Plaj Voleybol Turnuvası’nda iki gün boyunca oynanacak karşılaşmaların ardından şampiyon belli olacak.

KATILACAK TAKIMLAR

Turnuvada, Özgün-Buğra-Hüseyin, Eray-Hasan-Erinç, Mustafa-Ulaş-Mustafa, Tugay-Hilmi-Gökhan, Fırat-İbo-Salih, Tuğrul-Apo-Fatih, Sultan-Ahmet-Hüseyin, Derin-Naz-Ali, Ercan-Çağıl-Almila, Cenk-Sezgin-Ali, Okan-Hilmi-Gökhan, Güney-Evrim-Kamil, Veli-Yağmur-Semih, Hasan-Mert-Ali, Hamza-Arda-Akil, Fethine-Gizem-Aycan’dan oluşan 16 takım mücadele edecek.

KURA ÇEKİMİ

Kura çekimine Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr Fatma Çimen Tuğlu, Şube Amiri Eyyüp Adalıer, Meclis üyesi Asbaşkan Adem Yel, Cemal Aydıntan, Spor Komitesi’nden Alparslan Kılıç, Tuğrul Kılıç, İbrahim Kahyaoğlu, Ahmet Ogan’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Çekilen kura sonucunda (Özgün-Buğra-Hüseyin/Eray-Hasan-Erinç), (Mustafa-Ulaş-Mustafa/ Tugay-Hilmi-Gökhan), (Fırat-İbo-Salih/Tuğrul-Apo-Fatih), (Sultan-Ahmet-Hüseyin/Derin-Naz-Ali), (Ercan-Çağıl-Almila/Cenk-Sezgin-Ali), (Okan-Hilmi-Gökhan/Güney-Evrim-Kamil), (Veli-Yağmur-Semih/Hasan-Mert-Ali), (Hamza-Arda-Akil/Fethine-Gizem-Aycan) eşleşti.

ÖDÜLLER VERİLECEK

Turnuvada grup maçları sonunda çeyrek final, yarı final ve final karşılaşması sonunda şampiyon belli olacak. Final karşılaşmasının ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye girecek olan takımlara ödüller Mehmetçik Büyükkonuk Belediye başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Meclis üyeleri, Spor Komitesi yetkilileri tarafından verilecek.