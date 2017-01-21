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Amatör seramikçiler yarışmalı sergisi seçmeleri yapıldı

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Amatör seramikçiler yarışmalı sergisi seçmeleri yapıldı
Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin (KKSD) organize ettiği “VI. Amatör Seramikçiler Yarışmalı Sergisi” seçmeleri dün, İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda (Lefkoşa) gerçekleştirildi.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre seçici kurul üyeliğini, Doç. Senih Çavuşoğlu (DAÜ), Doç. Gökçe Keçeci (YDÜ), Ruzen Atakan (Ressam), Öğr. Gör. Evrim Yüksel Ergün (YDÜ), Hasan Eminağa (Seramik Sanatçısı), Bedia Kale (Seramik Sanatçısı), Özge Refik Kutsay (Seramik Sanatçısı) ve Nergül Gezer Dündar’ın (Seramik Sanatçısı ve KKSD Başkanı) yaptığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü’nün katkılarıyla, Mezi Trading ve Emirtaş Mermer Sanayi’nin sponsorluğunda gerçekleşen ve 26 amatör seramikçinin 39 seramik çalışmasıyla katıldığı yarışmada tüm eserler sergilenmeye değer bulundu.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda sergilenmeye değer bulunan seramik eserler arasından; Yıldan Gülakdeniz  “Gecenin Sessizliğinde Göç” isimli çalışmasıyla, Şeniz Faslı Etkin “Göç” isimli çalışmasıyla ve Keziban Dolmacı “Kaos” İsimli çalışmasıyla başarı ödülüne layık görüldü.
Ayrıca Seçici Kurul üç esere de “Jüri Teşvik Ödülü “ verdi. Buna göre Semra Tahsin “Savaştan Kaçamayanlar” isimli çalışmasıyla, Pervin Özgeçen “Göç” isimli çalışmasıyla, Keziban Dolmacı “Hipnoz” isimli çalışmasıyla “Jüri Teşvik Ödülüne” layık görüldü.

SERGİ PAZARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

Yarışmaya katılan tüm eserler Pazartesi günü 18.30’da  “VI. Amatör Seramikçiler Yarışmalı Sergisi”nde sergilenecek. Serginin açılışını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in yapacağı belirtildi.
Sergi 23-27 Ocak tarihleri arasında İsmet Vehit Güney Salonunda mesai saatleri arasında gezilebilecek.

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