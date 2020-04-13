Amazon ABD’de 75 bin kişiyi daha işe alacak

Alışveriş sitesi Amazon, ABD’de 75 bin kişiyi daha işe almayı planladığını açıkladı.

Pek çok ülkede olduğu gibi ABD’de de sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle internet üzerinden alışveriş büyük patlama yaşadı.

Amazon, dünya genelinde işçi maaşı giderlerinin 500 milyon dolar artacağını duyurdu. Önceki tahminler 350 milyon dolar düzeyindeydi.

ABD’de işe alınacak kişiler depolardan teslimata yayılan yelpazede işlerde çalışacak.

Şirket daha önce de 100 bin kişiyi işe almıştı. Böylece ülkede koronavirüs krizi sonrasıyla Amazon çalışanlarının sayısı 175 bin artmış olacak.

Amazon’un internet sitesinde yer alan açıklamada “Restoran ve seyahat gibi sektörlerde çalışan pek çok kişinin bu süreçte işsiz kaldığını biliyoruz. Onları işler normale dönene ve eski işverenleri tekrar istihdam edene kadar Amazon’da çalışmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Bazı Amazon çalışanları, çalışanlar için yeterli güvenlik önlemi alınmadığını söyleyerek şirketi protesto etmiş, işçi hareketini örgütleyenlerden bazıları da işten çıkarılmıştı.