  • BIST 98.180
  • Altın 375,310
  • Dolar 6,9239
  • Euro 7,5357
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Amazon çalışanları 'kötü çalışma koşullarına' tepki olarak greve hazırlanıyor

»
İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon çalışanları, 24 Nisan'da 'kötü çalışma koşullarına' tepki göstermek amacıyla grev yapmaya hazırlanıyor.
Amazon çalışanları 'kötü çalışma koşullarına' tepki olarak greve hazırlanıyor

Covid-19 salgını devam ederken kimi Amazon çalışanları şirket yöneticilerinin, çalışanların taleplerini duymazlıktan geldiğini savunuyor, sağlık önlemlerinin yeterince alınmadığı, işten çıkarılanların olduğu ifade ediliyor.

400 Amazon çalışanına internet üzerinden seslenen eski şirket çalışanı Maren Costa, "İşten çıkarmalardan bıktık, bizi susturmaya çalışıyorlar, ırkçılıktan, hava kirliliğinden bıktık artık" şeklinde konuştu.

Daha önce Amazon'da çalışan Maren Costa ve Emily Cunningham geçtiğimiz haftalarda 'Şirket kurallarına birçok kez uymadıkları' gerekçesi ile işten çıkarıldı.

Binlerce kişiyi işe almaya hazırlanan Amazon, çalışanlarını sağlık açısından yeterince koruma altına almamakla suçlanıyor.

Bir polonyalı çalışan, "Amazon gerekli bir iş yaptığımızı söylüyor ancak ben burada hayatımı riske atarak saç düzleştirici ve ping-pong toplarını paketliyorum" dedi.

Amazon iki hafta önce Avrupa ve Amerika'da milyonlarca maskenin çalışanlara dağıtılacağını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19 Salgını Siber Saldırıları Tetikliyor11 Nisan 2020 Cumartesi 11:50
  • Google ve Apple, Covid-19 hastalarının mesafesi konusunda kullanıcıları uyaracak11 Nisan 2020 Cumartesi 00:23
  • Tartışılan Zoom uygulamasına Singapur'dan yasak: Davetsiz kullanıcılar derslere sızdı10 Nisan 2020 Cuma 14:48
  • Onlıne Mağazada Satışa Çıkan Huaweı Mate Xs Kısa Sürede Tükendi10 Nisan 2020 Cuma 12:53
  • Yeni astronot ve kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na virüs bulaşmaması için karantina önlemleri altında uzaya gönderildi09 Nisan 2020 Perşembe 21:16
  • Koronavirüs: Ses ve öksürüğü değerlendirerek teşhise yardımcı olacak telefon uygulaması üzerinde çalışılıyor09 Nisan 2020 Perşembe 14:59
  • Whatsapp'ten Mesaj Paylaşmak Zorlaşıyor07 Nisan 2020 Salı 13:24
  • WhatsApp: Sahte tıbbi tavsiyeleri önlemek için iletilmiş içerikler, sadece bir sohbette paylaşılabilecek07 Nisan 2020 Salı 11:23
  • Koronavirüs salgınının arkasında 5G'nin olduğu yönündeki komplo teorileri doğru mu?06 Nisan 2020 Pazartesi 19:54
  • Google kullanıcılarının lokasyon bilgilerini 'trend raporları' halinde 131 ülke ile paylaşacak03 Nisan 2020 Cuma 20:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti