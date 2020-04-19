Amazon çalışanları 'kötü çalışma koşullarına' tepki olarak greve hazırlanıyor

Covid-19 salgını devam ederken kimi Amazon çalışanları şirket yöneticilerinin, çalışanların taleplerini duymazlıktan geldiğini savunuyor, sağlık önlemlerinin yeterince alınmadığı, işten çıkarılanların olduğu ifade ediliyor.

400 Amazon çalışanına internet üzerinden seslenen eski şirket çalışanı Maren Costa, "İşten çıkarmalardan bıktık, bizi susturmaya çalışıyorlar, ırkçılıktan, hava kirliliğinden bıktık artık" şeklinde konuştu.

Daha önce Amazon'da çalışan Maren Costa ve Emily Cunningham geçtiğimiz haftalarda 'Şirket kurallarına birçok kez uymadıkları' gerekçesi ile işten çıkarıldı.

Binlerce kişiyi işe almaya hazırlanan Amazon, çalışanlarını sağlık açısından yeterince koruma altına almamakla suçlanıyor.

Bir polonyalı çalışan, "Amazon gerekli bir iş yaptığımızı söylüyor ancak ben burada hayatımı riske atarak saç düzleştirici ve ping-pong toplarını paketliyorum" dedi.

Amazon iki hafta önce Avrupa ve Amerika'da milyonlarca maskenin çalışanlara dağıtılacağını duyurmuştu.