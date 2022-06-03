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Amazon çalışanları protesto ediyor: Trans karşıtı kitap satışı yine gündemde

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Amazon, Onur Yürüyüşü etkinliklerinde protestolarla karşı karşıya kaldı. 2021'de bir grup Amazon çalışanının şirketten ayrılmasına neden olan trans karşıtı kitapların satışı yeniden protestoların odağında.
Amazon çalışanları protesto ediyor: Trans karşıtı kitap satışı yine gündemde

Washington Post’un haberine göre, Amazon’da No Hate organizasyonunun yaklaşık 30 üyesi, şirketi protesto etti. Grup daha önce Amazon’un trans-karşıtı kitapların satışını durdurmasını sağlamak için yayınladığı dilekçede, şu açıklamalara yer verdi: “Amazon üst yönetimi, trans karşıtı kitapları satmaya ve tanıtmaya devam ederek ve trans karşıtı nefret hareketinin söylemini tekrarlayarak, inşa ettiğimiz ve işlettiğimiz mağazanın trans karşıtı nefret hareketinde suç ortağı olmasına izin verdi.”

Etkinliğe katılan en az bir çalışan bu hafta şirketten ayrıldı. Kıdemli yazılım mühendisi Lina Jodoin, meselenin bu kitapların satışından daha fazla olduğunu, aynı zamanda yönetimden aldıkları yanıtla ilgili olduğunu da belirtti.

Amazon sözcüsü Brad Glasser, yaptığı açıklamada her iki düşünce anlayışına yer verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Bir şirket olarak çeşitliliğe, eşitliğe ve kapsayıcılığa güçlü bir şekilde inanıyoruz. Bir kitapçı olarak, şirket değerlerimiz ve kurumsal konumlarımızla çelişen kitaplar da dahil olmak üzere çok geniş bir bakış açısı sunmayı seçtik. Bunun mümkün olduğuna inanıyoruz.”

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