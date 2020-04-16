Amazon, çalışanlarını yeterince koruyamadığına hükmeden mahkeme kararı sonrası Fransa'da altı dağıtım merkezini kapattı

Fransa’da mahkemenin Amazon’un çalışanlarına salgına karşı yeterince korumadığına hükmetmesi üzerine şirket ülkedeki altı dağıtım merkezini kapattı.

Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle internetten yapılan siparişlerde büyük oranda artış olan Amazon, bir yandan müşterilerin siparişlerini karşılamaya çalışırken bir yandan da çalışanlarının sağlığını koruması baskısı altında.

Paris Nanterre’deki mahkeme Salı günü Amazon’un, yeni güvenlik önlemlerini belirlemesi için, bir ay boyunca ‘çok elzem olmayan ürünlerin satışını durdurması’ kararı almıştı.

Mahkeme kararı uyarınca gıda, ilaç ve hijyen malzemeleri satışına izin veriliyor.

Ama Amazon Fransa, her ihlal için verilecek 1 milyon euro’luk para cezasının ‘büyük bir risk olduğu’ gerekçesiyle dağıtım merkezlerini kapatma yoluna gitti.

Amazon Fransa’nın yöneticisi Frederic Duval, mahkeme kararını eleştirip şirketin dezenfektan jel, yüz maskesi gibi sağlık önlemleri için büyük harcamalar yaptıklarını söyledi.

Şirket, mahkeme kararını temyize taşıyacaklarını ifade etti.