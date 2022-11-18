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Amazon cihazlar departmanı şefi işten çıkarmaların başladığını söyledi: Acı verici

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Hafta başında 10 bin çalışanı işten çıkaracağı öne sürülen Amazon, bazı departmanlarda çalışanlarıyla vedalaşmaya başladı.
Amazon cihazlar departmanı şefi işten çıkarmaların başladığını söyledi: Acı verici

Cihazlar departmanından çıkartıldıklarını salı günü öğrenen Amazon.com Inc. çalışanları, şirket içinde başka bölümlerde iş bulamazlarsa kıdem tazminatı alacaklar. E-ticaret devi bu hamlesiyle, şirket tarihindeki en büyük olması beklenen işten çıkarmaları onayladığının ilk göstergesi oldu. Bloomberg birkaç gün önce şirketin, kurumsal ve teknoloji çalışanlarından yaklaşık 10 bin kişinin çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini yazdı. 

Amazon'un cihaz ve hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Dave Limp, personele yazdığı bir notta, “Kapsamlı bir dizi incelemeden sonra, yakın zamanda bazı ekipleri ve programları birleştirmeye karar verdik. Sonuç olarak cihazlar ve hizmetler departmanından yetenekli Amazonları kaybedeceğimizi bildiğimiz için bu haberi vermek zorunda olmak bana acı veriyor” dedi.  

Limp'in ekibi, Echo akıllı hoparlör ve sesli asistan Alexa gibi cihazları yönetiyor. Limp departmanın şirket için önemli bir yatırım alanı olmaya devam ettiğini söyledi. Bloomberg, bu haftanın başlarında, Limp'in ekibine ek olarak, perakende bölümü ve insan kaynaklarında da işten çıkarmaların olabileceğini bildirdi.

Seattle merkezli şirket, tüketiciler salgın öncesi alışveriş alışkanlıklarına dönerken ve kırk yılın en yüksek enflasyonunun ortasında harcamalarını kısarken, yavaşlayan satışlarla boğuşuyor.

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