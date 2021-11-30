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Amazon ormanlarının yok oluşunda dev markaların parmağı var

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Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan Amazon ormanları, iklim değişikliği, kontrolsüz tarım ve hayvancılık nedeniyle yok olmaya devam ediyor.
Amazon ormanlarının yok oluşunda dev markaların parmağı var

Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan Amazon ormanları, iklim değişikliği, kontrolsüz tarım ve hayvancılık nedeniyle yok olmaya devam ediyor.

Çevre örgütü Stand.earth tarafından yapılan bir araştırma, moda devleri ile ormanların yok edilmesi arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi. Araştırmada, Coach, LVMH, Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva, UGG ve Fendi gibi dev markaların, deri ve deri ürünleri üretimi nedeniyle ormanların yok edilmesinde pay sahibi olduğunu ortaya koydu.

2035 YILINA KADAR HEDEF

Bu markaların çok sayıda bağlantıya sahip olduğunu belirten araştırma, Brezilya’nın en büyük deri ihracatçısı JBS ile iş yaptıklarını aktardı. Ormanların yok edilmesinde büyük sorumluluğu olan JBS, tedarik zincirini daha çevreci yapmak için 2035 yılına kadar hedef koydu.

‘FİZİKSEL ETKİSİ YOK’

Araştırmada yer alan Greg Higgs, çalışmadaki şirketlerin üçte birinin benzer bir politikaya sahip olduğunu söykerken, “Ormanların yok oluşu hızla artıyor. Bu politikaların bir fiziksel bir etkisi yok” dedi.

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