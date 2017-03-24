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Amazon, Ortadoğu'nun e-ticaret devini satın alıyor

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Amazon, Ortadoğu'nun e-ticaret devini satın alıyor
Şirket kasım ayından beri görüşmeleri sürdürüyordu

Ortadoğu'nun en önemli e-ticaret şirketi Souq.com'u satın almak için geçtiğimiz kasım ayından beri görüşmeleri sürdüren Amazon sonunda şirketle anlaşmaya vardı.

Dünyanın önde gelen e-ticaret şirketi Amazon; geçtiğimiz yıl Dubai merkezli Souq.com’un kurucusu Ronaldo Mouschawar’ın, şirketin satışa çıkarıldığını açıklamasıyla birlikte satın alma girişimlerinde bulunmuş ve 1 milyar dolarlık teklif götürmüştü. Kasım ayında götürülen tekliften bu yana aylarca süren uğraşlar sonunda Amazon, teklif götüren diğer şirketlerle de uzlaşarak Souq.com ile anlaştı. 

DonanımHaber'de yer alan habere göre, anlaşma sonucu Amazon’un ne kadar ödeyeceği henüz netlik kazanmış değil ancak şirkete yakın kaynaklar ödenecek ücretin 1 milyar doların altında olacağını ve bu satın almanın Amazon’un en çok para harcadığı anlaşma olmayacağını (2014’te Amazon Twitch’i 970 milyon dolar karşılığında satın almıştı.) dile getiriyor.

Tabi Amazon için bu anlaşmanın en önemli sonucu, ABD dışında; Çin, Japonya ve Avrupa’da çeşitli ortaklık ve satın alma anlaşmalarıyla belli bir pazara sahip olan şirket artık Ortadoğu pazarında da önemli bir müşteri kitlesine sahip olabilecek zira Ortadoğu’nun Amazon’u olarak nitelendirilen Souq.com; Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi dünyanın önde gelen akıllı telefon pazarlarına satış yapmaktaydı. Anlaşmanın Amazon için diğer güzel yanları ise şirket artık Souq.com’un hizmet verdiği ülkelerde satış yapmak için bürokratik engellerle uğraşmayacak hem de Ortadoğu’daki zengin kişiler tarafından aranan bazı ithal ürünleri yüksek fiyattan satarak kâr elde edebilecek.

İlk etapta açık arttırma sitesi olarak hizmet sunan Souq.com zamanla üçüncü taraf satıcılar ve alıcılar için büyük bir pazar haline gelmiş ve kurulduğu 2005 yılından bugüne 425 milyon dolar değerlenerek son olarak geçtiğimiz yıl 1 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmayı başarmıştı. Souq.com’un lider olduğu Ortadoğu e-ticaret pazarının yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. 

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