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Amazon Prime Türkiye, 6 Emmy Adaylığı bulunan diziyi sansürledi

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Amazon Prime Video'nun fantastik süper kahraman dizisi 'The Boys'un 3. sezonunun Türkiye'de sansürlendiği ortaya çıktı. Amazon Prime Video Türkiye kullanıcıları duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Amazon Prime Türkiye, 6 Emmy Adaylığı bulunan diziyi sansürledi

Amazon Prime Video Türkiye, yetişkinlere özel süper kahraman dizisi The Boys’un 3.Sezonu’na sansür uyguladı.

Alışveriş devi Amazon‘un Türkiye'de aylık sadece 7,90 TL olan Prime Video servisinin en sevilen dizileri arasında yer alan The Boys’un üçüncü sezonu Türkiye’de yayınlanmaya başladı. Ancak dizinin yayınlanan ilk 3 bölümünün bazı sahnelerine, hem görsel hem de altyazı ve seslendirme kısmında sansür uygulandığı ortaya çıktı.

Prime Video Türkiye, TheBoys ‘un 3. sezon 1. bölümünde yer alan penis sahnesine sansür uyguladı. Normalden farklı olarak Türkiye’den diziyi izleyenler sahneleri blurlu bir şekilde gördü.

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KONUŞMALARA DA SANSÜR UYGULANMIŞ

Platformun ayrıca, 3. sezon 3. bölümde Homelander ve Starlight karakterleri arasında geçen bir konuşmayı da sansürlü bir şekilde aktardığı ortaya çıktı. Sahnelerin ilkinde Homelander, ekibe Müslüman bir kahraman sokmaya çalışan Starlight'a seslenirken, ‘Fucking Muslim’ ifadesini kullanıyor. Amazon Prime Türkiye'de yer alan sahnede ise bu kısım küfür sansürlenerek çevriliyor.

Sansürün ortaya çıkmasının ardından konu sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı farklı açık sahnelerin dizide yer aldığını söylerken, bu bölümü neden sansürlediklerine anlam veremediklerini dile getirdi.

AMAZON PRİME’DAN SANSÜR AÇIKLAMASI

Bazı sosyal medya kullanıcıları da ücretli olmasına rağmen içerikleri sansürlediği için Amazon Prime Türkiye’ye tepki gösterdi.

Konuyla ilgili bir Twitter kullanıcısı, Amazon Prime’a mesaj gönderirken, aldığı yanıtı yayınladı. Buna göre, Amazon Prime tarafından gönderilen mesajda; “Prime video içerikleri genellikler sansürlenmez, ancak bir içeriğin yerel dağıtıcıları sansürlemeyi tercih etmiş olabilir. Sunduğumuz video içerikleri, içerik sahipleriyle yaptığımız anlaşmalara başlıdır. Mümkün olan en kapsamlı TV ve film içeriklerini sunabilmek için bu anlaşmaları oluşturmaya ve geliştirmeye çalışmayı sürdürüyoruz. Bu konuda dağıtıcı ve yapım şirketleri sebebi ile ilgili bir durum olduğundan bu konuda geri bildirim talebi oluşturuldu ve en kısa sürede dönüş yapılacak.” ifadeleri kullanıldı.

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