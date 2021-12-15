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Amazon, ‘Şüpheli’ Kişileri Saptayacak Güvenlik Sistemi Geliştiriyor

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ABD'li e-ticaret devi Amazon, geleceğin 'kamera ve zil sistemi' için harekete geçti. Amazon Ring tarafından patenti alınan ürünün, 'şüpheli' kişileri saptayıp, ev sahiplerine haber vereceği bildirildi.
Amazon, ‘Şüpheli’ Kişileri Saptayacak Güvenlik Sistemi Geliştiriyor

ABD’li e-ticaret devi Amazon, akıllı zil üreticisi Ring’i satın aldıktan sonra, geleceğin ‘kamera ve zil sistemi’ için harekete geçti. Amazon Ring tarafından patenti alınan ürünün, ‘şüpheli’ kişileri belirleyebildiği belirlendi. Füturistik bir mühendislik eseri olan ürünün kişilerin, yüzlerini, retinalarını, irislerini, cilt dokusunu, yürüyüşlerini, seslerini ve hatta kokularını tanıyarak “şüpheli” insanları saptayabildiği belirtildi.

Business Insider’ın haberine göre, Amazon’un satın aldığı Ring, hali hazırda çerisinde kamera bulunan ve internete bağlanan kapı zilleri satıyor ancak bu ziller yüz tanıma özelliği sunmuyor. Ancak Amazon, ‘yüz tanıma’ özelliğini yeni geliştirmeye başladı. E-ticaret devinin, ‘yüz tanıma’ özellikli zil-kamera üretimi için 17 farklı patent aldığı bildirildi.

TÜM EV KİLİTLENECEK

Amazon’un yeni projesine göre, ‘şüpheli’ kişi tespit edildiği anda tüm kapılar kilitlenecek ev sahipleri anında uyarılacak.

Şirket, kullanıcıların güvenlik kameralarından alınan görüntüleri bölgedeki diğer insanlarla paylaşmasına olanak tanıyan bir uygulamayı da devreye sokacaklarını açıkladı.

Amazon tarafından satın alınan Ring şirketinin polis ve itfaiye teşkilatları ile ortak çalıştığı da belirtildi.

Ring’in patentini almak için başvurduğu cihazlardan birinde ise, şüpheli biriyle karşılaşan kişi bu durumu komşularına bildirebiliyor. Sistemin “Mahalle Uyarısı Modu”na göre, şüpheli görülen birinin resmi veya videosu komşular ile paylaşılıyor.

Cihazın, yüz tanımanın yanı sıra avuç içi, parmak, retina, iris, cilt dokusu, yazma, yürüyüş, ses ve hatta “koku tanıma” özelliklerinin de olduğu belirtiliyor.

Cihazın ne zaman tamamlanıp satışa çıkacağı ile ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

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