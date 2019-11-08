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Amazon, tepkiler üzerine ‘babasının küçük s..tüğü’ tişörtünü satıştan kaldırdı

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Amazon, tepkiler üzerine ‘babasının küçük s..tüğü’ tişörtünü satıştan kaldırdı
Amazon, tepkiler üzerine ‘babasının küçük s..tüğü’ tişörtünü satıştan kaldırdı

Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden Amazon, ‘babasının küçük s..tüğü’ ifadesinin bulunduğu çocuk tişörtlerini satıştan kaldırdı.

Amazon’un sitesinde haziran ayından bu yana satışta olan ‘babasının küçük s..tüğü’ yazılı tişörtler sosyal medyada gördüğü tepki üzerine kaldırıldı.

ABD’li gazeteci Yashar Ali, tişörtün fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı ve “Amazon’u kaldırmasını hızlandırmak umuduyla bunu buradan paylaşıyorum” dedi.

Tweet kısa sürede etkileşim aldı. Bir kullanıcı, “Bir çocuğu bunu giyerken görseydim, polisi arardım” derken, bir diğeri de bunun ‘utanç verici’ olduğunu belirtti.

Tepkilerin üzerine Amazon bu ürünü kaldırdığını duyurdu. Independent gazetesine bir açıklama yapan Amazon Sözcüsü, “Tüm satıcılar satış kurallarımıza uymalı, uymayanlar hesaplarının kapatılmasını da içeren sonuçlara maruz kalır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu tişört, üçüncü taraf perakendeci olan Onlybabycare adlı firma tarafından, orijinal fiyatının yarısı olan 18 dolardan (yaklaşık 103 TL) satışa sunulmuştu.

Tişört, ‘doğum günü partileri, düğünler, vaftiz törenleri, bebek partileri’ için oldukça uygun olduğu belirtiliyor ve günlük giyim için ideal olduğu söyleniyordu. ‘Küçük kızlar ve erkekler’ için tavsiye edilen tişörtün nakliyesi ABD ve İngiltere’de yapılıyordu.

Firmanın ürünleri arasında Afro Amerikan kökenlilere uygulanan şiddete karşı kullanılan ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Hayatı Önemlidir) sloganının değiştirilmiş bir halinin yazıldığı bir şapka da bulunuyordu. Tepki çeken bu üründe ‘Black Guns Matter (Siyahların Silahı Önemlidir) yazıyordu.

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