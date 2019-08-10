Dünyanın en önemli e-ticaret platformlarından Amazon'da, tuvalet kağıdından mutfak gereçlerine, fırından halıya kadar eviniz için her şeyi bulabilmeniz mümkün. Ancak online perakende devinin sadece ev aksesuarları değil aynı zamanda gerçek evler de sattığını çok az kişinin fark ettiğini söyleyebiliriz.

Örneğin; 23 bin 800 dolar karşılığında, Amazon'dan genişletilebilir prefabrik konteyner evler alabilmek mümkün. Modüler evler satan bir Çinli tasarım firması Hebei Weizhengheng Modular House Technology Group tarafından satılan ev, uzaktan kumanda kullanılarak genişletilebiliyor. Evde hem rüzgar hem de güneş enerjisi sistemleri, küçük bir mutfak ve bir lavabo, tuvalet ve duşun yanı sıra bir yaşam alanı içeren bir banyo da bulunuyor.

Ev sahipleri, evi güneş veya rüzgar enerjisi kullanmak yerine elektrikli olarak da seçebiliyorlar. Amazon'un açıklamasına baktığımız zaman, alıcıların evin inşa edildiği malzemeleri de özelleştirebileceklerini anlıyoruz.