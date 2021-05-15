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Amazon ve Apple gibi dev teknoloji şirketleri dakikada ne kadar kazanıyor?

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine rağmen ‘Big Tech’ olarak adlandırılan dünyanın en büyük 7 teknoloji firması, 2020 yılında toplam yıllık gelirlerine 3.4 trilyon dolar ekleme yapmayı başardı.
Amazon ve Apple gibi dev teknoloji şirketleri dakikada ne kadar kazanıyor?

2019 yılının sonlarında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 2020 yılının başında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, dünya genelinde özellikle ülke ekonomileri üzerinde etkisini sürdürüyor.

Küresel çapta yatırımları olan ve ‘Big Tech’ olarak adlandırılan 7 dev teknoloji firması ise 2020 yılında yıllık gelirdeki artışlarını sürdürdü. Rakamlara göre, 7 firmanın toplam yıllık büyümesi toplamda 3.4 trilyon olarak kaydedildi.

Sputnik'in aktardığına göre, bu şirketlerden Amazon ve Apple ise son aylarda rekor gelir elde etti ve her iki şirket de 2020’nin son çeyreğinde ilk kez 3 aylık gelirde 100 milyar doları aştı. Özellikle Amazon son çeyrekte dakikada 830 bin dolardan fazla gelir elde etti.

CNBC’nin hazırladığı verilere göre 7 devin 2021’in ilk çeyreğinde, yani 90 günde dakikada elde ettikleri gelir şu şekilde:

  • 1. Amazon: 837 bin 330 dolar
  • 2. Apple: 691 bin 234 dolar
  • 3. Alphabet: 426 bin 805 dolar
  • 4. Microsoft: 321 bin 805 dolar
  • 5. Facebook: 201 bin 936 dolar 
  • 6. Tesla: 80 bin 162 dolar 
  • 7.Netflix: 55 bin 207 dolar

7 firmanın dakika başına kazandığı ortalama tutar ise 373 bin 606 dolar. Hem Amazon hem de Apple’daki olağanüstü yüksekiş bu ortalamayı artıran en önemli faktör.

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