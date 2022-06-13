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Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzmana ait eşyalar bulundu

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Brezilya'da yaşayan ve Guardian gazetesine yazan tecrübeli İngiliz gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı yağmur ormanları uzmanı Bruno Pereira'nın kaybolmalarının üzerinden bir hafta geçerken, polis ikiliye ait şahsi eşyalara ulaştı.
Amazon'da kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzmana ait eşyalar bulundu

 İkili kaybolmadan birkaç gün önce tehdit edilmişti.

Gazeteci Phillips ve birlikte seyahat ettiği uzman Pereira, bir kitap için araştırmalarını sürdürdükleri Amazon yağmur ormanlarında 5 Haziran günü kaybolmuştu.

Polis Phillip'in botların, sırt çantasını, Pareira'nın kimlik kartını ve kıyafetlerini bulduklarını açıkladı.

Phillip'in eşi ve kayınvalidesi artık onun ölmüş olduğuna inandıklarını belirterek sosyal medyada "Onlar artık bizimle değil" paylaşımı yaptı.

Kan örnekleri ve insan kalıntıları bulunmuştu

İkiliye ulaşmaya çalışan ekipler geçen cuma günü bir balıkçı teknesinde tespit ettikleri kan örneklerini incelemeye almıştı.

Bir balıkçı teknesinde kan izlerinin görülmesinin ardından kan örnekleri bir insana mı yoksa bir hayvana mı ait olduklarını belirlemek için tahlile gönderildi.

Teknesinde kan izlerine rastlanan balıkçı da gözaltına alındı.

Ayrıca Atalaia do Norte'de bir nehir kenarında da insan kalıntısı olduğundan şüphelenilen "organik kalıntılar" bulunmuştu.

Phillips ile Pereira son olarak Amazon Eyaleti'nin Javari bölgesinde görüldü.

Yerliler, Phillips'in yazdığı kitap için araştırma yapan ikilinin kaybolmadan birkaç gün önce tehdit edildiğini söylüyor.

Pereira'nın yasadışı balıkçılık ve madencilikle, uyuşturucu kaçakçılığıyla ve yasa dışı avcılıkla ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle geçmişte de çok kez ölüm tehdidi aldığı belirtiliyor.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, "Hâlâ hayatta olmaları için Tanrı'ya dua edelim. Ancak her geçen günle birlikte bu umutlar sönüyor" diye konuşmuştu.

Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 250 güvenlik görevlisinin katıldığı belirtiliyor.

İki helikopter, ondan fazla tekne ve İHA da kayıp gazeteci ve araştırmacının izlerini tespit etmeye çalışıyor.

Bölgede şiddet olayları yaygınlaştı

57 yaşındaki Phillips, 10 yılı aşkın bir zamandır Brezilya'da yaşıyor ve özellikle Amazon yağmur ormanlarıyla ilgili haberleri ve araştırmalarıyla tanınıyordu.

İngiliz gazeteciye araştırmasında eşlik eden Bruno Pereira ise yağmur ormanlarında yaşayan ve dış dünyayla ilişkisi çok az olan yerli kabile halkları konusunda uzman.

Pereira'nın Brezilya hükümetine bağlı yerli halklar kurumu Funai'de çalıştığı ama kaybolduğu sırada izinli olduğu açıklandı.

İkili, kaybolmadan önce bir haftadır bölgede araştırmalarını sürdürüyordu ve 3 Haziran Cuma günü bir tekneyle Jaburu gölüne gittiler.

İki yerli kabilenin verdiği bilgiye göre, oradan Pazar günü öğleden sonra Atalaia do Norte kentine dönmüş olmaları gerekiyordu, fakat geri gelmediler.

Bunun üzerine Phillips ve Pereira'nın aileleri, yakınlarının kaybolduğunu bildirerek acilen aranmaları için çağrı yaptılar.

Guardian gazetesi de Phillips için çok kaygı duyduğunu ve "kendisinin nerede ve ne durumda olduğu konusunda bilgi edinmek istediğini" bildirdi.

Brezilya'nın Amazon eyaletinin kuzey batısındaki Javari bölgesinde 20'den fazla yerli halk yaşıyor.

Yasadışı madencilik, balıkçılık ve avcılık faaliyetlerinin arttığı bölgede son yıllarda şiddet olayları çok yaygınlaşmıştı.

Devletin yerli kabile halkları kurumu Funai'nin bölgedeki merkezi de birçok kez saldırıya uğramıştı.

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