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Amazon'da yeni skandal: Çalışanlara, kötü yorumları silmeleri için rüşvet veriliyor

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Bazı Amazon çalışanlarının, satılan bazı ürünlerdeki olumsuz yorumları silmeleri için rüşvet aldıkları öğrenildi. Ortalama 300 dolar olan rüşvetin büyük çoğunluğu ise Çin'den geliyor.
Amazon'da yeni skandal: Çalışanlara, kötü yorumları silmeleri için rüşvet veriliyor

Ortaya çıkan rüşvet işlemlerinin, mesajlaşma uygulaması WeChat kullanan Çinli aracılar tarafından organize edildiği öğrenildi.

 

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili Amazon'un başkan yardımcısı Eric Broussard'ın da haberdar olduğu bir iç soruşturma Mayıs ayından beri devam ediyor. 

ORTALAMA 300 DOLAR 

Bir olumsuz inceleme yazısını silmenin ise ortalama olarak 300 dolara mal olduğu belirtildi. Ancak, silinecek verilerin türüne ve hacmine bağlı olarak, broker'lar 80 ila 2.000 dolar arasında da ücretlendiriliyorlar.

Öte yandan, yalnızda kötü yorumları silmek için değil, iç satış istatistikleri ve müşterilerin e-posta adreslerine erişmek için de rüşvet verildiği öğrenildi.

Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada da, soruşturmanın devam ettiği ve çalışanların olası yolsuzluk eylemlerine karşı olası güvenlik önlemlerinin alınarak, çalışanların eylemlerinin daha sıkı izleneceği bir güvenlik sistemi oluşturulacağını belirtti.

 

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Amazon çalışanlarının, satış ve müşteri verilerini paylaşmayı yasaklayan katı iç düzenlemeleri ihlal etmesini teşvik eden sebeplerden birinin ise Çin'de aldıkları nispeten düşük ücretler olduğu belirtiliyor.

Amazon, yalnızca Çin'de değil, Avrupa ve ABD'de de çalışanlarına az ücret ödemesiyle ve çalışanlarını çok ağır şartlarda çalıştırmasıyla gündeme gelmişti. Amazon'un İngiltere Staffordshire'da bulunan ofisine çalışan olarak giren bir gazeteci, çalışanların mesai hedeflerine ulaşabilmeleri için idrarlarını şişelere yapmaları için zorlandığını ortaya çıkarmıştı. ABD'de ise, Minnesota'da bulunan ofiste bir grup çalışanın havalandırma sistemi olmayan bir yerde çalışmaya zorlanmaları gündeme gelmişti. 

'YORUMLARIN YÜZDE 30'U SAHTE'

Amazon gibi işletmeler için, çevrimiçi satın alma işlemlerinin güvenilirliği hayati öneme sahipken, müşteriler bir ürünü kendi başlarına inceleyemedikleri için uzun zamandır sahte yorumlarla başa çıkmaya çalışıyor.

FakeSport.com'un kurucusu Saoud Khalifah ise, Amazon incelemelerinin yaklaşık yüzde 30'unun muhtemelen sahte olduğunu ve 'Çinli isimsiz şirketlerin' oranının yüzde 95'e yaklaştığını açıkladı.

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