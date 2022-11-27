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Amazon’dan 19 milyar TL’lik yatırım hamlesi

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Amazon.com Inc., sinemalarda yayınlayacağı filmleri çekmek için yılda yaklaşık 19 milyar TL'den (1 milyar dolar) fazla harcama yapmayı planlıyor.
Amazon’dan 19 milyar TL’lik yatırım hamlesi

Yılda 12 ila 15 film çekmeyi hedefleyen Amazon, bu filmlerin sadece sinemalarda gösterime girmesini sağlayacak. Rakiplerinden biri olan Netflix’in aksine, sinema yatırımlarına ağırlık veren yayın platformu böylece Paramount Pictures gibi büyük stüdyolarla aynı seviyeye çıkıyor.

Bloomberg’in haberine göre, Amazon, ilk önce 2019’da Sundance Film Festivali’nden projeler satın alarak ve onları binlerce sinemada aylarca yayınlayarak film sektörünün dikkatini çekti. “The Big Sick” ve “Manchester by the Sea” ile Akademi Ödülü adaylığı kazandı.

Sonrasında Amazon’un kurucusu milyarder Jeff Bezos platformu daha fazla ticari malzeme geliştirmeye ve yayınlamaya zorladı, bu da rota değişimine ve son zamanlarda “Yüzüklerin Efendisi”nin TV dizisinin yanı sıra Chris Pratt’ın başrol oynadığı “The Terminal List” gibi büyük bütçeli projelerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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