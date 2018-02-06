Amazon’dan çalışanlarına elektronik kelepçe

Online alışveriş devi Amazon’un çalışanlarını takip etmek için patentini aldığı yeni sistem büyük tartışma yarattı.

Firma özel bir elektronik bileklikle çalışanlarının tam olarak nerede olduğunu, ne yaptığını ve mola verip vermediklerini takip etmeyi planlıyor. Elektronik bir kelepçeye benzetilen sistemin insan haklarını ihlal ettiği belirtiliyor.

Elektronik bileklikle tüm çalışanlar takip edilecek. Saniye saniye ne kadar çalıştıkları, mola verip vermedikleri kontrol edilecek.

Bu durum bir bilim kurgu filminden değil, kısa süre sonra gerçek olabilir.

Online alışveriş devi Amazon, depo çalışanlarını takip etmek için elektronik takip sisteminin patentini aldı.

Sistem, çalışanların mesai boyunca takmak zorunda oldukları akıllı bir bileklikle işliyor.

Bileklik, personelin el hareketlerinden, ne kadar çalıştıklarını takip ediyor. Depo çalışanlarının ortalama bir saatte 100 ürünü paketlemesi gerekiyor.

Amazon​ ise, bilekliklerin çalışanları takip etmek için değil, işlerini kolaylaştırmak için tasarlandığını iddia ediyor.

Paketlenen ürünleri de takip edecek olan bilekliklerin, yanlış ürünün kargolanmasının önüne geçeceği ifade ediliyor.

Bilekliklerin ne zaman kullanılmaya başlanacağı henüz belli değil. Ancak geçmişte benzer sistemler kullandığı bilinen firma şimdiden insan hakları ihlalleri suçlamaları ile karşı karşıya kaldı.