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Amazon’dan çalışanlarına süresiz evden çalışma izni

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Seattle Times’ta yer alan habere göre, e-ticaret devi Amazon, işe dönüş politikasında değişikliğe giderek, çalışanlarının süresiz olarak uzaktan çalışmayı sürdürmelerine izin vereceklerini duyurdu.
Amazon’dan çalışanlarına süresiz evden çalışma izni

Seattle Times’ta yer alan habere göre, e-ticaret devi Amazon, işe dönüş politikasında değişikliğe giderek, çalışanlarının süresiz olarak uzaktan çalışmayı sürdürmelerine izin vereceklerini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, çalışanların gerektiğinde ofise gidip gelebildikleri müddetçe süresiz olarak uzaktan çalışmaya izin verileceğini açıkladı. Bu karar, Amazon’un, ofislerin Ocak ayında yeniden açılmasından sonra, çoğu çalışanın haftada en az üç gün ofiste olması gerektiğine dair önceki açıklamasının ardından verildi.

1 MİLYON ÇALIŞAN YARARLANAMIYOR

Amazon CEO’su Andy Jassy’nin altında imzası olan kararla, şirket yöneticileri, çalıştırdıkları ekiplerin uzaktan çalışmaya devam etmelerine izin verme yetkisine sahip olacak.

Jassy, “Çoğunlukla uzaktan çalışmaya devam eden ekiplerin olmasını bekliyoruz. diğerleri de uzaktan-ofis kombinasyonuyla çalışacak” ifadelerinde bulundu. Amazon’un dünya çapındaki 1 milyondan fazla çalışanının çoğu, şirketin sipariş karşılama ve nakliye bölümünde çalıştığı için uzaktan çalışma opsiyonundan yararlanamıyor.

Microsoft, Twitter, Facebook, Google, PSA Group gibi devler de daha önce işgüçlerinin önemli bir bölümünün pandemi sonrası da uzaktan çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı

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